Rooney afirma que la incertidumbre sobre el entrenador titular aleja a los jugadores de élite, mientras Michael Carrick dirige el equipo de forma interina.

En declaraciones a Match of the Day, el máximo goleador de la historia del United explicó que cualquier talento de talla mundial al que se acercara el club buscaría inmediatamente garantías sobre la visión a largo plazo y la persona al frente de la misma.

«Si yo fuera jugador y el United quisiera ficharme, preguntaría: “¿Quién es el entrenador? ¿Me quiere?”», afirmó. «El club debe anunciar al técnico cuanto antes para poder contratar a los jugadores que necesita».



