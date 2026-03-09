Getty Images
Wayne Rooney revela que el partido del Wrexham fue el mejor que ha visto desde que se retiró, superando incluso la épica semifinal de la Liga de Campeones entre el Inter y el Barcelona, en la que se marcaron siete goles
El sueño de Hollywood termina en una decepción con el VAR
Las esperanzas del Wrexham de poner un final hollywoodiense a su andadura en la FA Cup se vieron frustradas sin piedad por el Chelsea y el árbitro asistente de vídeo en una noche llena de dramatismo en Cae Ras. El equipo del norte de Gales soñaba con otra remontada histórica cuando Lewis Brunt marcó de cabeza lo que creía que era el dramático empate en el minuto 114 de la prórroga, lo que desató el delirio en las gradas. Sin embargo, la intervención del VAR por un fuera de juego marginal silenció al público local y allanó el camino para que el equipo de la Premier League finalmente impusiera su dominio y se asegurara una victoria por 4-2.
Rooney sitúa al Wrexham por encima de la élite de la Liga de Campeones
Rooney, que estuvo presente en el Racecourse Ground, quedó impresionado por el partido. Lo comparó con el encuentro entre el Inter y el Barcelona en la semifinal de la Liga de Campeones de la temporada pasada. Los nerazzurri derrotaron a los blaugrana por 4-3, asegurándose una victoria global por 7-6. Muchos calificaron el partido como el mejor encuentro de la Liga de Campeones de todos los tiempos.
«¿Sabes qué? Creo que es (la derrota del Wrexham ante el Chelsea) el partido de fútbol que más he disfrutado desde que dejé de jugar», declaró Rooney a BBC Sport. «El ambiente, los aficionados... Tuvimos que atravesar bastante entre la afición para salir al campo y demás, y los aficionados estuvieron fantásticos. Probablemente sea la primera vez que voy a un estadio y no me abuchean, así que... Sí, fue muy agradable, pero no solo por el ambiente, sino también por el partido. Me pareció un partido realmente bueno. El Wrexham estuvo excelente».
«Mi partido favorito desde que dejé de jugar fue el Barcelona-Inter. Fue la semifinal del año pasado y este lo ha superado. Lo disfruté mucho».
A Rooney no le han ofrecido el papel de Deadpool.
Sin embargo, Rooney no tuvo la oportunidad de reunirse con los propietarios del Wrexham, Rob Mac y Ryan Reynolds, a pesar de que las celebridades de Hollywood también asistieron al partido. Rooney y Reynolds ya se habían conocido anteriormente, ya que participaron en un vídeo promocional de la primera película de Deadpool en 2016, y cuando se le preguntó si participaría en la próxima película de Deadpool, Rooney respondió: «No, [pero] participé en el anuncio de Deadpool hace unos años».
¿Qué le depara el futuro a Wrexham?
Tras caer el telón de la trayectoria de Wrexham en la copa, el club sigue centrado en su objetivo final: conseguir el cuarto ascenso consecutivo para llegar a la Premier League. La estrecha derrota ante un Chelsea repleto de talento internacional servirá como referencia para medir su progreso bajo la propiedad de Hollywood. El club galés volverá a la acción el martes por la noche, cuando reciba al Hull City.
