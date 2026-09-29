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Wayne Rooney rechaza una medalla de la Premier League concedida a posteriori después de que el Manchester City sea declarado culpable de 115 cargos
Rooney se opone a retirar títulos
Rooney no cree que fuera apropiado que el Manchester City perdiera sus títulos históricos tras su reciente veredicto de culpabilidad. La leyenda del Manchester United formó parte de la plantilla que terminó segunda, por diferencia de goles, por detrás del equipo de Roberto Mancini en la última jornada de la dramática campaña 2011-12. A pesar de las monumentales revelaciones sobre las finanzas del club, Rooney no quiere heredar un campeonato en los despachos y expresó su simpatía por las personas que lograron esos éxitos sobre el terreno de juego.
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Una medalla retrospectiva rechazada
En el pódcast Stick to United, Rooney dijo: "No me sentiría cómodo aceptando otra medalla de la Premier League, si soy sincero, porque no creo que la merezcamos. No hicimos lo suficiente esa temporada para ganar la liga. Pienso en ellos como jugadores, están haciendo todo lo que pueden para ganar el título de la Premier League y, en su cabeza, ya lo han hecho. Y si eso me pasara a mí, si de repente al Manchester United le hubiera pasado lo mismo y me quitaran mis medallas de la Premier League, estaría absolutamente destrozado".
Contratos simulados y financiación encubierta
El debate sobre la aplicación de medidas con carácter retroactivo llega después de que la Premier League confirmara que una comisión independiente declaró al club culpable de graves infracciones financieras entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. Los detalles de la condena son estremecedores: la comisión reveló que un plan de financiación encubierta, orquestado a través de Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), supuestamente canalizó más de 900 millones de libras al club para inflar artificialmente los ingresos y reducir los costes. Además, la resolución oficial subrayó que el vigente campeón hizo esfuerzos concertados para obstaculizar la investigación de cuatro años, eludiendo los límites de gasto fijados tanto por la Liga como por la UEFA.
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Castigos severos y apelación inminente
Aunque se opone a reescribir la historia, Rooney exige sanciones deportivas estrictas de ahora en adelante. «Yo les mandaría a la categoría más baja a la que puedan bajar y luego les impondría restricciones en cuanto a cuánto dinero pueden gastar durante las próximas tres o cuatro temporadas», añadió. Mientras el club niega enérgicamente las acusaciones y se prepara para recurrir el demoledor fallo, una audiencia privada independiente determinará pronto los castigos exactos. Se espera que esta batalla legal sin precedentes domine el fútbol inglés durante meses.
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