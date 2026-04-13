Gary Lineker ha cambiado su pronóstico para el título, citando el gran momento del City y la repentina falta de solidez defensiva del Arsenal. El exdelantero mostró preocupación por la actual baja forma de los Gunners, mientras que el City ha lucido «absolutamente brillante».

En el pódcastThe Rest is Football, Lineker afirmó: «No hicieron nada contra el Bournemouth, no mostraron creatividad. No parecían tener confianza. Ni siquiera estuvieron bien en defensa, algo que habían garantizado esta temporada. Fue la primera vez que pensé que quizá no ganarían el título, sobre todo tras la actuación del City contra el Chelsea en la segunda parte, cuando me parecieron absolutamente brillantes.

Por primera vez pensé: “No estoy seguro de que el Arsenal lo consiga”. Llevo meses convencido, pero ahora dudo. El partido de la semana que viene es enorme. Siempre he dicho que el Arsenal lo haría bien, pero ahora titubea y ha perdido forma. El impulso es clave y hoy lo tiene el City.

“Es muy difícil pronosticarlo ahora, pero si tuviera que arriesgar la vida, algo que odiaría tener que hacer en estas circunstancias, probablemente apostaría por el City porque creo que ganarán la semana que viene”.