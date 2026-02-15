Getty
Wayne Rooney nombra los dos clubes en los que se incorporaría como segundo entrenador, mientras la leyenda del Manchester United deja la puerta abierta a su regreso al mundo del entrenamiento
La carrera como entrenador de Rooney: de Derby a Plymouth pasando por la MLS
Rooney pasó a ocupar un puesto directivo en el Derby cuando colgó las botas. Allí se le encomendó una tarea difícil y supervisó el descenso a la League One, a pesar de ganarse muchos elogios por sus esfuerzos. A continuación, pasó una breve temporada en el D.C. United de la MLS.
Solo pasó 83 días trabajando para la leyenda de la NFL Tom Brady y el equipo propietario estadounidense del Birmingham, con una etapa desastrosa en St Andrew's. A continuación, solo dirigió 25 partidos al frente del Plymouth antes de ser destituido.
Rooney rompió sus vínculos con los Pilgrims en la víspera de Año Nuevo de 2024 y desde entonces ha permanecido fuera del área técnica. Ha vuelto a ser comentarista y ha firmado un lucrativo contrato que le convierte en colaborador habitual del programa Match of the Day.
¿Rooney se hará cargo de otro equipo?
Ha pasado más tiempo con su familia, ya que su esposa Coleen ha cerrado un lucrativo contrato para realizar un documental con el gigante del streaming Disney+. Rooney también ha podido ver a su hijo mayor, Kai, en acción con los equipos juveniles del Manchester United, ya que el joven de 16 años participó recientemente en un partido de la FA Youth Cup en Old Trafford.
Rooney está contento con sus compromisos actuales, pero sigue abierto a ofertas para entrenar. Cuando le preguntaron en el podcast No Tippy Tappy Football si se veía dirigiendo algún equipo, respondió: «Volvería si surgiera la oportunidad adecuada. No tengo prisa».
A continuación, se le preguntó al jugador de 40 años si estaría dispuesto a trabajar como asistente, en lugar de asumir él mismo la responsabilidad última. Añadió: «Sí, al 100 %. Hace unas semanas me preguntaron si volvería al United en un puesto diferente.
Por supuesto que lo haría. Probablemente, los dos únicos clubes a los que volvería [no como entrenador] son el Everton y el United, porque son los dos clubes que más aprecio».
Rooney abierto a desempeñar un papel en Old Trafford
Rooney vio cómo se planteaba un puesto en Old Trafford después de que Ruben Amorim fuera relevado de sus funciones a principios de 2026. Las riendas pasaron inicialmente a Darren Fletcher de forma provisional y luego a Michael Carrick de forma interina.
Conoce bien a estos dos excentrocampistas del United y, cuando le preguntaron en The Wayne Rooney Show si aceptaría una invitación para formar parte del cuerpo técnico de los Red Devils, respondió: «Por supuesto que sí. No hay que pensarlo dos veces. Por cierto, no estoy suplicando que me den un trabajo. Solo quiero que todo el mundo sepa que, si me lo pidieran, por supuesto que aceptaría. Lo más importante es nombrar al entrenador».
Aunque Rooney ha tenido dificultades como entrenador, ha asumido trabajos difíciles. Todavía tiene tiempo para hacerlo bien y aprovechar al máximo su amplia experiencia.
Otro antiguo compañero, el exdefensa del United Wes Brown, cree que no hay que descartar un emotivo regreso al Manchester United. Rooney podría convertirse en entrenador de los Red Devils en algún momento.
Brown respondió a GOAL cuando se le preguntó si Rooney tenía madera para ese puesto: «Cuando te conviertes en entrenador, tu sueño es dirigir un gran club. Si se presenta esa oportunidad, estoy seguro de que cualquiera la aprovecharía. Todavía es un novato en el mundo del entrenamiento y sigue aprendiendo el oficio, pero siempre ha querido ser entrenador. Tendremos que ver cómo le va en Plymouth».
Añadió sobre dar más pasos en el camino hacia el «Teatro de los Sueños»: «Normalmente das diferentes pasos y avanzas poco a poco. Es como cualquier exjugador que haya jugado en el United y que ahora sea entrenador, ese sería el trabajo soñado».
Próximo entrenador del Manchester United: Carrick en las conversaciones
El United nombrará a su próximo entrenador permanente en verano, y Carrick se encargará de llevar las riendas hasta el final de la temporada. Se ha postulado para el puesto a tiempo completo, tras conseguir cuatro victorias y un empate al comienzo de su mandato, pero es posible que se busque a alguien más serio para guiar al ambicioso gigante de la Premier League hacia adelante.
