¡Wayne Rooney, listo para volver a los banquillos! La leyenda del Manchester United quiere volver a los banquillos tras los fracasos en Birmingham y Plymouth

Aunque Rooney ha impresionado a los espectadores con su visión táctica en televisión, su principal interés ha vuelto a centrarse en el mundo del entrenamiento. Fuentes indican que tiene como objetivo explícito conseguir un puesto antes de que comiencen los preparativos de pretemporada. Al referirse a su futuro, una fuente reveló: «Wayne está disfrutando de su trabajo en televisión, pero quiere volver a los banquillos. Estará abierto a ello si surge la oportunidad adecuada. Lo ideal sería que consiguiera algo a principios de verano para estar listo para el inicio de la temporada en agosto». Este calendario le garantizaría disponer de un periodo de fichajes completo, algo crucial.