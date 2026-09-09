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Wayne Rooney lanza una brutal advertencia de DESPIDO a Michael Carrick mientras la leyenda del Manchester United carga contra el fracaso en el mercado de fichajes de verano
La presión aumenta en Old Trafford
Rooney teme por el futuro de Carrick en el United e insiste en que el excentrocampista necesita lograr resultados inmediatos en lugar de esperar a que los próximos mercados de fichajes resuelvan los evidentes problemas de la plantilla. El United ha tenido un inicio titubeante en la Premier League, con solo cuatro puntos en sus tres primeros partidos y seis goles encajados en el proceso.
En declaraciones en el pódcast Stick to United, Rooney se mostró sincero sobre la presión única del cargo. «Si eres entrenador del Manchester United, conoces la presión que conlleva el puesto y, a día de hoy, no te dan mucho tiempo en el cargo», explicó el exdelantero.
«Tienes que presionar todo lo que puedas, incluso más, para traer jugadores porque sabes que no quieres estar aquí sentado dentro de seis meses o de 12 meses diciendo: “¿Sabes qué? Debería haberlo hecho”».
«¿Queremos ganar la Champions League? Por supuesto que sí. Pero, en cuanto a este proceso que estamos atravesando para intentar volver a eso, vamos a tener que aceptar que todavía no estamos a ese nivel. El Arsenal ha pasado por este proceso durante los últimos cinco años con [Mikel] Arteta y has visto el progreso cada año».
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Frustraciones en el mercado de fichajes y problemas defensivos
La leyenda del Manchester United fue especialmente crítica con la gestión del club en el mercado de verano, en el que no logró fichar los objetivos defensivos que, según los informes, quería Carrick. En su lugar, el United optó por tres nuevos centrocampistas y un portero suplente, dejando la zaga con un aspecto vulnerable.
«Sé que Michael ha salido y ha dicho que está contento con los jugadores que han traído. No creo que ningún entrenador esté contento», continuó Rooney. «Va a tener que salir y decir lo correcto. Claro... todos los entrenadores hacen eso. Pero no tiene tiempo para esperar al año que viene. No puede sentarse ahí y decir: “Bueno, ¿sabéis qué? Esperaré al año que viene”, y entonces tendré mi defensa resuelta. Cada vez hay más propietarios estadounidenses que quieren éxito de inmediato».
Fernandes, aislado
Rooney también se refirió al impacto que la falta de fichajes de calidad podría tener en el capitán del club, Bruno Fernandes. El mediapunta portugués ha sido el talismán del equipo después de batir el récord de asistencias de la Premier League la temporada pasada, pero Rooney cree que el club no le ha proporcionado el apoyo necesario para competir en lo más alto de la clasificación.
«No hay nada ahí que me diga ahora que estos jugadores van a llevar al Manchester United al siguiente nivel», añadió Rooney. «Me encanta Bruno. Creo que es brillante. Debe de estar pensando: “Por favor, traedme algo de ayuda. Estoy haciendo todo lo que puedo. Ayudadme”. Y no creo que el club haya hecho eso con los fichajes. No estás sentado ahí diciendo que con estos cuatro jugadores deberíamos estar ganando la Premier League».
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Un baño de realidad para los aficionados del United
En última instancia, Rooney cree que existe una enorme desconexión entre las expectativas históricas de la afición de Old Trafford y la realidad actual de la plantilla. Aunque el nombre de Manchester United sigue teniendo un peso inmenso en el fútbol mundial, las actuaciones sobre el terreno de juego sugieren que el equipo está actualmente muy lejos del nivel necesario para pelear por los grandes títulos.
«Somos el Man United. Hemos ganado muchísimas Premier League, Champions League, lo que sea. Los aficionados seguirán pensando que eso es lo que queremos. Pero, siendo realistas, no están ahí», concluyó Rooney.
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