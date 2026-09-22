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Wayne Rooney, «furioso» después de que la exestrella del Man Utd amenazara al ex del Liverpool Andy Carroll con emprender acciones legales por unas afirmaciones sobre la bebida en Inglaterra
Cartas legales enviadas por las reclamaciones sobre el libro
La disputa gira en torno a la autobiografía de Carroll, de próxima publicación, Owning It. En el libro, el exdelantero de Newcastle United y Liverpool alega que Rooney invitaba con regularidad a compañeros de la selección a su habitación de hotel para tomar cervezas y fumar cigarrillos durante las concentraciones con Inglaterra.
Estas acusaciones han provocado una dura respuesta del exdelantero del Manchester United. Según The Sun, el equipo legal de Rooney ha enviado una carta formal y en términos contundentes a los editores del libro exigiendo que las afirmaciones se retiren por completo, al considerar que las historias son totalmente falsas.
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«¡Es una invención!»
El libro de Carroll traza un retrato muy gráfico de estos supuestos encuentros. Escribió que Rooney «estaría rodeado de cartones de tabaco, cajas de cerveza lager y botellas de vino» entregados por la dirección del hotel, aunque subrayó que «nadie se emborrachó».
Rooney rechazó rápidamente esta versión de los hechos en un comunicado a The Sun. «No suelo comentar falsedades escritas sobre mí, pero esta sí la voy a responder», afirmó. «Andy sabe que él y yo nunca tuvimos realmente relación social. Me lo encontré una vez, por casualidad, mientras estaba de vacaciones, pero eso es todo. En cuanto a este “relato” sobre mí bebiendo durante una concentración con Inglaterra, es una invención. No sé de dónde sale la historia. Es decepcionante».
Una persona del entorno de Rooney dijo a la publicación que está «furioso» y que consideró que las afirmaciones «cruzaron la línea» por una cuestión de principios. Mientras tanto, una fuente cercana a Carroll insistió en que el delantero está «absolutamente desconcertado» por la reacción y que «no se dejará intimidar para cambiar su versión» de la noche simplemente porque ahora esté siendo cuestionada.
Aumenta la tensión entre excompañeros de equipo
Los dos delanteros compartieron brevemente escenario internacional, al coincidir como compañeros en Inglaterra entre 2010 y 2012. A pesar de jugar juntos en partidos contra Ucrania e Italia, su asociación sobre el campo sumó apenas 64 minutos.
Lo que comenzó como una anécdota pintoresca para promocionar un nuevo libro ha acabado escalando hasta convertirse en una seria disputa. El informe sugiere que Carroll no esperaba una reacción tan severa de su excompañero y que ahora está "desmoronándose" por las inesperadas consecuencias.
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A la espera de una disculpa pública o de una batalla judicial
La situación depende ahora de si los editores aceptan retirar los pasajes en disputa. Según fuentes consultadas por The Sun, Carroll podría verse obligado a emitir una disculpa pública para evitar una costosa batalla legal, por lo que la decisión sobre cómo procede la publicación del libro queda firmemente en sus manos.
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