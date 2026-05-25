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Wayne Rooney, «furioso», critica la guardia de honor que se formó para despedir a Bernardo Silva y John Stones durante el partido de despedida del Manchester City contra el Aston Villa
Rooney critica las celebraciones durante el partido
Durante el partido contra el Aston Villa, Silva y Stones recibieron una guardia de honor de ambos equipos al ser sustituidos en la segunda parte. Aunque el gesto reconocía su gran aportación al City, Rooney lo consideró inapropiado para un encuentro de máxima categoría.
«Es increíble», declaró Rooney al programa Match of the Day de la BBC. «He visto cosas esta temporada que me entristecen. Silva y Stones han sido increíbles para el City y se lo merecen, pero eso debería hacerse después del partido. Si yo estuviera en el Aston Villa, estaría furioso».
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Shearer comparte la frustración de Rooney
Silva fue sustituido justo antes de la hora de juego, con el marcador empatado, y la misma escena se repitió veinte minutos más tarde con Stones. Los críticos sostienen que estas actuaciones menoscaban la integridad de la Premier League, sobre todo porque el Villa aún podía clasificarse para Europa al terminar el partido.
El exdelantero del Newcastle United, Alan Shearer, compartió la frustración de Rooney y admitió que le extrañaba que el equipo de Unai Emery aceptara las ceremonias. «Me sorprendió que el Villa aceptara, sobre todo con tanto tiempo por delante», dijo Shearer. «Con más de media hora por jugar y una sustitución, sí, estoy de acuerdo con Wayne. No soy muy partidario de eso mientras el partido está en marcha».
La emotiva despedida definitiva de Guardiola
El partido marcó el final de una era para los Cityzens, pues cerró los diez años de Pep Guardiola al frente del club. Aunque el ambiente era festivo, un doblete de Ollie Watkins dio el 2-1 al Villa y enfrió la celebración. El resultado quedó en segundo plano ante la emoción en el banquillo local, donde el técnico, con lágrimas, cerraba su etapa de títulos en Manchester.
Al final del partido, admitió estar «muy cansado» y rompió a llorar al recordar los lazos forjados desde 2016. Explicó que la reacción de los jugadores ante las salidas de Silva y Stones le hizo perder la compostura, lo que refleja el profundo vínculo del vestuario.
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Victoria en el Etihad a pesar de las distracciones
Mientras el City homenajeaba a sus estrellas, el Villa mantuvo la seriedad y ganó, lo que afectó a la clasificación. Ya tenía su plaza en la Liga de Campeones por su triunfo en la Europa League, pero este triunfo lo llevó al cuarto puesto, por delante del Liverpool. Eso provocó un efecto dominó en los coeficientes que, al final, permitió al Sporting CP evitar las rondas previas.
Para el City, la derrota empañó una jornada que debía celebrar los 20 títulos conquistados con Guardiola. Antoine Semenyo adelantó a los locales, pero la relajación en los cambios de despedida facilitó el dominio del Villa. Con la era Guardiola en el pasado, persiste el debate sobre cómo rendir homenaje a las leyendas sin renunciar a la competitividad.