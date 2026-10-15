Paradójicamente, el veterano delantero ya había ganado títulos con Jesus a nivel de clubes en el Al-Nassr e incluso lo había recomendado para el puesto de seleccionador después del Mundial de 2026. Sin embargo, su decisión de publicar un comunicado en el que pedía disculpas a sus compañeros mientras atacaba abiertamente a su entrenador fue considerada por muchos una afrenta tanto al vestuario como a la federación.

Durante una intervención en The United Stand, Rooney criticó al exjugador del Real Madrid y la Juventus: «Lo que pienso de Ronaldo es simplemente: “¿Por qué?”. Fue el mismo día en que [Lionel] Messi se retiraba de la selección argentina y que él abandonara la concentración de Portugal de esa manera y luego publicara ese comunicado... Está mal se mire por donde se mire.

«Desautorizar a tu entrenador y a tus compañeros como lo ha hecho estuvo muy mal. Desautorizar a la Federación Portuguesa de Fútbol... Todo estuvo mal. Desde el punto de vista futbolístico, como compañero y como entrenador, no fue agradable verlo.

«A todos los jugadores les llega ese momento. Tienes que dejar el fútbol de selecciones y, por desgracia, él no lo está llevando bien. Es incómodo verlo».