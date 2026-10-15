AFP
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Wayne Rooney, exjugador del Manchester United, carga contra el comportamiento de Cristiano Ronaldo por ser «incorrecto en todos los sentidos» y cuestiona su polémica marcha de Portugal
Una leyenda inglesa condena una rebelión internacional
El exdelantero de Inglaterra ha condenado con dureza la decisión de su antiguo compañero de abandonar la concentración de la selección tras una agria disputa por sus minutos de juego. El enfrentamiento estalló después de que el delantero de 41 años no llegara a jugar en la victoria por 2-1 ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA, pese a haber calentado durante 30 minutos. Antes del partido contra Dinamarca, abandonó la concentración y publicó un comunicado en el que acusó a su entrenador de «incumplir su palabra», al tiempo que se comparó con Pele y Diego Maradona.
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Una declaración pública desata un fuerte rechazo
Paradójicamente, el veterano delantero ya había ganado títulos con Jesus a nivel de clubes en el Al-Nassr e incluso lo había recomendado para el puesto de seleccionador después del Mundial de 2026. Sin embargo, su decisión de publicar un comunicado en el que pedía disculpas a sus compañeros mientras atacaba abiertamente a su entrenador fue considerada por muchos una afrenta tanto al vestuario como a la federación.
Durante una intervención en The United Stand, Rooney criticó al exjugador del Real Madrid y la Juventus: «Lo que pienso de Ronaldo es simplemente: “¿Por qué?”. Fue el mismo día en que [Lionel] Messi se retiraba de la selección argentina y que él abandonara la concentración de Portugal de esa manera y luego publicara ese comunicado... Está mal se mire por donde se mire.
«Desautorizar a tu entrenador y a tus compañeros como lo ha hecho estuvo muy mal. Desautorizar a la Federación Portuguesa de Fútbol... Todo estuvo mal. Desde el punto de vista futbolístico, como compañero y como entrenador, no fue agradable verlo.
«A todos los jugadores les llega ese momento. Tienes que dejar el fútbol de selecciones y, por desgracia, él no lo está llevando bien. Es incómodo verlo».
Las exigencias en rueda de prensa sobrepasan los límites
Rooney y Ronaldo vivieron una etapa repleta de éxitos juntos a las órdenes de Sir Alex Ferguson entre 2004 y 2009. Ganaron tres títulos de la Premier League y la Champions League antes de que el extremo portugués se marchara a Madrid, ocho años antes de la salida de su compañero de ataque.
Pese a esa historia compartida, a Rooney le indignó especialmente el pasaje del comunicado de Ronaldo en el que enumeraba lo que supuestamente debería haber dicho Jesus durante una aclaración en rueda de prensa acordada de antemano.
Al reaccionar al intento de su excompañero de dictar las declaraciones de un entrenador ante los medios, Rooney añadió: «No puedes decirle a un entrenador lo que tiene que decir. Eso va más allá de cualquier cosa que haya visto».
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Una investigación disciplinaria ensombrece su futuro internacional
El futuro internacional del delantero está ahora en el aire después de que la Federación Portuguesa de Fútbol le impusiera una suspensión provisional el 10 de octubre, a la espera de una investigación disciplinaria independiente de carácter urgente. Mientras el procedimiento siga en curso, tiene prohibido participar en cualquier actividad de la selección de cara al próximo parón internacional. Pese a ello, Jesus ha mantenido su autoridad sin cerrarle la puerta, y el delantero insiste en que sigue disponible para futuras convocatorias.
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