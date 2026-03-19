Wayne Rooney desata la polémica al calificar el Mundial de Sudáfrica 2010 como el «peor» de la historia tras el lamentable fracaso de Inglaterra en el torneo

Rooney declaró durante la entrevista con The Overlap: «No hay peor Mundial que el de Sudáfrica de 2010. Ese torneo nunca pareció un Mundial». Sus comentarios han reavivado de inmediato los debates sobre el legado del evento y sobre si sus dificultades personales han empañado su juicio sobre el éxito general de la competición.

«Íbamos de camino a nuestro primer partido en Estados Unidos y el ambiente era completamente inusual», dijo Rooney en The Overlap.

«Estaba oscuro, no había aficionados por ningún lado y no se percibía la bienvenida habitual de los seguidores que uno espera antes de un partido», añadió. «Simplemente no parecía un Mundial en absoluto».