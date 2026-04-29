Wayne Rooney criticó a Harry Kane por elogiar de forma extraña la «gran defensa» en el partido de nueve goles entre el PSG y el Bayern

Kane, que marcó de penalti en la primera parte, elogió la defensa pese a los nueve goles en el Parque de los Príncipes.

Fue la primera vez en la historia de la Liga de Campeones que ambos equipos marcaron al menos cuatro goles en una semifinal. Sin embargo, Kane insistió en que la calidad de los delanteros simplemente eclipsó el trabajo de los defensas. «Aunque se marcaron nueve goles, hubo una defensa increíble», declaró el capitán de Inglaterra a Amazon Prime. «Tienes a los mejores jugadores del mundo. Los mejores delanteros y los mejores defensas. A veces los delanteros imponen su calidad. Hay que dar crédito a los centrales, que juegan en el medio, en ataque o contra los extremos. Es difícil; creo que estuvieron excepcionales».