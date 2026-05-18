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Wayne Rooney critica a Mohamed Salah por “egoísta” y “faltarle al respeto” a Arne Slot, y pide que el técnico del Liverpool le niegue una despedida en Anfield
Rooney pide que se prescinda de Salah antes del último partido
Rooney ha pedido a Slot que sea firme con Salah y lo margine del último partido del Liverpool contra el Brentford. El exdelantero del Manchester United considera que el egipcio cruzó la línea al reclamar en redes sociales el regreso al “fútbol heavy metal” de Jürgen Klopp, lo que muchos ven como un ataque a la actual táctica de Slot.
En su programa, el ex capitán inglés criticó la actitud del extremo en sus últimos días en Merseyside: «Es triste, después de todo lo que ha logrado en el Liverpool». «No es el momento de que salga a lanzar otra pulla a Slot. Quiere jugar al fútbol heavy metal, así que básicamente está diciendo que quiere el fútbol de Jurgen Klopp. Ahora bien, no creo que Mo Salah pueda seguir con ese tipo de fútbol. Creo que sus piernas ya no dan para jugar a ese ritmo y con esa intensidad».
“Es como si hubiera lanzado una granada, demostrando que no confía en Arne Slot y dejando a sus compañeros, que seguirán la próxima temporada, en una situación complicada”.
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Un internacional egipcio acusado de comportamiento «egoísta»
A principios de temporada, Salah fue descartado tras acusar a Klopp y al Liverpool de «tirarle a los leones» por su falta de minutos. Aunque sigue siendo uno de los mejores jugadores de la historia del club, con 257 goles, Rooney cree que su actitud reciente busca desviar la atención de su bajo rendimiento. Tras ganar la Premier y anotar 29 goles la temporada pasada, este curso solo ha hecho 12 en 40 partidos, y los Reds podrían acabar quintos.
«Creo que Salah intenta reivindicarse porque ha tenido una temporada muy mala; ha sido muy egoísta», afirmó Rooney. Es una pena y los aficionados estarán de su lado, pero creo que, si se analiza más a fondo y habiendo estado yo también en un vestuario en una situación similar, Mo Salah sabe exactamente lo que está haciendo».
Se insta a Slot a «hacer valer su autoridad» en Anfield
Rooney, recordando su etapa con Sir Alex Ferguson, aconsejó que Slot imponga autoridad para mantener la disciplina. Relató que Ferguson lo marginó en su último partido en Old Trafford tras un desacuerdo y afirmó que Anfield necesita una muestra similar de firmeza para proteger al entrenador de un jugador que se va.
«Si yo fuera Arne Slot, no le dejaría ni pisar el estadio en el último partido», insistió Rooney. «Me pasó con Alex Ferguson: tuvimos un desacuerdo y me dejó fuera de su último partido en Old Trafford. No puedes faltarle al respeto públicamente dos veces y salirte con la tuya. Si fuera Slot, le diría: “El sábado no te acerques al estadio”. Dudo que lo haga, pero debería».
Sobre la inminente salida de Salah, Rooney sentenció: «Se merece una despedida, pero no por esto. Es la segunda vez que ocurre. Es una pena que uno de los grandes iconos de la Premier League se vaya así».
- AFP
La crisis de identidad del Liverpool y el futuro de Slot
La polémica sobre Salah surge en plena mala racha del Liverpool, cuyo intento de revalidar el título se ha desmoronado. Rooney señala que la falta de intensidad en el campo no solo afecta a los resultados, sino también al “factor miedo” de Anfield, donde la afición cada vez más frustrada. Incluso sugirió que algunos jugadores han “bajado los brazos” y pidió más tiempo para Slot.
«Antes ibas a Anfield y querías callar a la afición rival; ahora el Liverpool no presiona y acaba silenciando a su propia grada», explicó. Estoy dividido: ganó la liga la temporada pasada, así que merece más tiempo. Pero algunos jugadores parecen haber bajado los brazos, y eso es un gran problema para el entrenador».