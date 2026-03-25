Wayne Rooney contra Ronaldinho: Matheus Cunha elige el 10 perfecto tras heredar el emblemático dorsal en el Manchester United

A sus 26 años, Cunha sigue desarrollando todo su potencial en el campo. Espera servir de inspiración para otros y se siente orgulloso de que el United se haya asociado con DHL para construir un campo de fútbol de nivel profesional en una región remota de Asia.

Las condiciones climáticas extremas, que con frecuencia dejan inutilizables los campos locales, junto con un terreno montañoso que ofrece muy poco terreno llano, han hecho que Mae Suek, en Tailandia, haya luchado durante mucho tiempo contra la falta de instalaciones deportivas seguras, lo que ha frenado la pasión de la comunidad por el fútbol. DHL, junto con el United, ha sorprendido a la comunidad proporcionando una infraestructura de alta calidad en Jericho Farm. El campo de 9x9 metros cumple con los estándares de clase mundial y cuenta con césped artificial de primera calidad de grado 4G de la FIFA, similar al que se encuentra en el campo de entrenamiento de Carrington del Manchester United.

Patrice Evra, ganador de la Liga de Campeones en un pasado no muy lejano del United, hizo una aparición especial en la inauguración de ese proyecto. La actual estrella de los Red Devils, Mason Mount, dijo: «Es un proyecto increíble poder proporcionar un campo en una zona tan remota. Para los niños de esa zona es mágico ver un campo como ese. Al ver la calidad de ese campo y lo afortunados que somos de poder jugar en campos así, uno quiere que todo el mundo pueda vivir una experiencia así. Sé que gran parte de la planificación ha sido muy difícil y que ha llevado mucho tiempo organizarlo todo, pero qué historia tan increíble y para los niños será algo muy especial».

El defensa del United y de la selección inglesa, Harry Maguire, habló de la necesidad de apoyar los proyectos de base de cualquier forma posible, habiendo disfrutado él mismo del acceso a instalaciones de alta calidad: «Tuvimos la suerte de tener un buen campo de fútbol en el colegio, y en cuanto llegaba a casa, me iba directamente al parque local a jugar con mis hermanos y amigos. De pequeño tuve un gran acceso a los campos y, sinceramente, si no fuera por eso, hoy no estaría aquí. Al dar a esta comunidad la misma oportunidad de salir a jugar, nunca se sabe adónde les puede llevar eso».