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Wayne Rooney contra Ronaldinho: Matheus Cunha elige el 10 perfecto tras heredar el emblemático dorsal en el Manchester United
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Ronaldinho y Rooney cautivaron al público de todo el mundo
Como era de esperar, el exjugador del Barcelona Ronaldinho —que se proclamó campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganó el prestigioso Balón de Oro en 2005— es una figura creativa a la que Cunha siempre ha admirado.
El máximo goleador de todos los tiempos del United, Wayne Rooney, también fue una fuente de inspiración para el jugador oriundo de Paraíba durante su infancia. El potente internacional inglés no era tan dado a lucirse como Ronaldinho, pero deslumbró al público de todo el mundo con su energía desbordante y su inclinación por los goles espectaculares.
¿Quién es el número 10 favorito de todos los tiempos de Cunha?
Cuando se le pidió que nombrara a su número 10 favorito, Cunha —en colaboración con DHL, socio logístico oficial del Manchester United— declaró a GOAL: «Llevar la camiseta con el número 10 del Manchester United es un auténtico placer. Ronaldinho siempre fue mi ídolo de pequeño, pero en cuanto a mi número 10 favorito de todos los tiempos, sin duda alguna es Wayne Rooney. Crecí viéndole jugar y siempre recuerdo las hazañas históricas que realizó para este club. He jugado contra jugadores como Marcus Rashford, que es un futbolista increíble, pero de niño, Rooney era el número uno. Es un auténtico honor llevar ahora su dorsal».
Cunha fichó por el United procedente del Wolves en el verano de 2025 y enseguida le entregaron una camiseta que anteriormente habían lucido Rashford, Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Ruud van Nistelrooy y Teddy Sheringham.
Ha elevado a siete su cuenta goleadora con los Red Devils, siendo el más memorable el que selló una dramática victoria por 3-2 sobre el líder de la Premier League, el Arsenal, el 25 de enero. Considera ese gol como su favorito, y el sudamericano afirma: «Aunque no creo que fuera mi gol más bonito, tengo que elegir mi gol de la victoria contra el Arsenal como mi gol favorito hasta ahora. Si tenemos en cuenta que fue uno de los partidos más importantes de la liga, marcar el gol de la victoria fue una sensación increíble para mí y para mis compañeros. Todo el club lo sintió. El ambiente en la ciudad y en todo el país fue increíble. Por ese contexto, es sin duda el gol más importante de mi carrera».
- DHL/Manchester United
El Manchester United participa en un proyecto especial de campos de fútbol en Asia
A sus 26 años, Cunha sigue desarrollando todo su potencial en el campo. Espera servir de inspiración para otros y se siente orgulloso de que el United se haya asociado con DHL para construir un campo de fútbol de nivel profesional en una región remota de Asia.
Las condiciones climáticas extremas, que con frecuencia dejan inutilizables los campos locales, junto con un terreno montañoso que ofrece muy poco terreno llano, han hecho que Mae Suek, en Tailandia, haya luchado durante mucho tiempo contra la falta de instalaciones deportivas seguras, lo que ha frenado la pasión de la comunidad por el fútbol. DHL, junto con el United, ha sorprendido a la comunidad proporcionando una infraestructura de alta calidad en Jericho Farm. El campo de 9x9 metros cumple con los estándares de clase mundial y cuenta con césped artificial de primera calidad de grado 4G de la FIFA, similar al que se encuentra en el campo de entrenamiento de Carrington del Manchester United.
Patrice Evra, ganador de la Liga de Campeones en un pasado no muy lejano del United, hizo una aparición especial en la inauguración de ese proyecto. La actual estrella de los Red Devils, Mason Mount, dijo: «Es un proyecto increíble poder proporcionar un campo en una zona tan remota. Para los niños de esa zona es mágico ver un campo como ese. Al ver la calidad de ese campo y lo afortunados que somos de poder jugar en campos así, uno quiere que todo el mundo pueda vivir una experiencia así. Sé que gran parte de la planificación ha sido muy difícil y que ha llevado mucho tiempo organizarlo todo, pero qué historia tan increíble y para los niños será algo muy especial».
El defensa del United y de la selección inglesa, Harry Maguire, habló de la necesidad de apoyar los proyectos de base de cualquier forma posible, habiendo disfrutado él mismo del acceso a instalaciones de alta calidad: «Tuvimos la suerte de tener un buen campo de fútbol en el colegio, y en cuanto llegaba a casa, me iba directamente al parque local a jugar con mis hermanos y amigos. De pequeño tuve un gran acceso a los campos y, sinceramente, si no fuera por eso, hoy no estaría aquí. Al dar a esta comunidad la misma oportunidad de salir a jugar, nunca se sabe adónde les puede llevar eso».
Cunha empezó jugando al fútbol sala en Brasil
Cunha se formó jugando al fútbol sala en Brasil, antes de marcharse a Suiza con el Sion a los 18 años. Sobre la oportunidad que se brinda a los jóvenes de disfrutar y vivir plenamente el deporte, afirmó: «Sé lo importante que es tener acceso a un campo, porque el deporte realmente cambia vidas. Si creces rodeado de gente que te ayuda y te enseña sobre la vida a través del deporte, eso te ayuda a convertirte en una mejor persona en el futuro. Dar a los niños la oportunidad de crecer con el fútbol como parte de su cultura, proporcionándoles estos campos, es algo muy bonito. Es una inversión en su futuro que va más allá del simple juego».
- DHL/Manchester United
Los objetivos de Cunha: el Mundial y la Liga de Campeones
Cunha espera que su trayectoria profesional incluya un par de hitos destacados en los próximos meses. Su objetivo es ganarse un puesto en la selección brasileña para el Mundial de este verano —una competición en la que nunca ha participado—, mientras que ayudar al United a volver a la Liga de Campeones para la temporada 2026-27 le brindará nuevas oportunidades para estrenar su cuenta goleadora en el mayor escenario europeo.
DHL Express, socio logístico oficial del Manchester United, instaló un campo de fútbol de calidad profesional y apto para cualquier clima en Mae Suek, Tailandia, para la campaña «Delivering Dreams». Más información aquí: https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams