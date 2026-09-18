Rooney está listo para mostrar una faceta diferente de su personalidad mientras se prepara para ponerse al frente de un nuevo pódcast visualizado titulado '¿Puedes vencer a Wayne Rooney?' para la BBC.

La leyenda del Manchester United se ha convertido en una presencia habitual en las pantallas de televisión durante el último año, aportando análisis experto y apuntes tácticos como comentarista, pero esta última aventura representa un cambio significativo de tono. En lugar de desgranar los partidos actuales desde el estudio, Rooney será la figura central de una competición que enfrentará su memoria y sus conocimientos a un reparto rotatorio de celebridades rivales.

El programa, que estará presentado por el humorista Alex Brooker, está previsto que se distribuya a través del canal de YouTube de BBC Sport y BBC iPlayer. Este proyecto llega justo después de la reciente serie documental de Rooney, 'The Real Rooneys', que ofreció a los aficionados una mirada entre bastidores a su vida doméstica. Según un comunicado publicado por la BBC, el nuevo programa pretende adentrarse a fondo en los archivos de este deporte.



