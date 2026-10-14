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Wayne Rooney carga contra el «irrespetuoso» Lisandro Martinez: la leyenda del Manchester United acusa al defensa de actuar con una intención «premeditada» en una entrevista incendiaria
La desesperación en la Champions League desata una diatriba de Martinez
Los problemas del Manchester United a las órdenes de Michael Carrick continuaron tras una frustrante derrota a domicilio ante el Atlético de Madrid en la Champions League. Los goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman elevaron a cinco los partidos consecutivos sin ganar del Manchester United en todas las competiciones.
Pese a que la actuación del equipo en España podría considerarse mejor, Martínez aprovechó su comparecencia ante los medios tras el partido para reclamar públicamente un mayor respaldo de la directiva del club. El defensa argentino señaló abiertamente al director técnico Jason Wilcox e insistió en que «espera más» inversión para construir una plantilla capaz de competir con la élite europea.
- Getty Images Sport
Rooney condena una agenda «premeditada»
La crítica pública enfureció a Rooney, que consideró que el central había cruzado una línea. El excapitán del United advirtió de que el propio rendimiento del defensa ha estado por debajo de lo esperado y sugirió que la entrevista fue una maniobra calculada para desviar la atención.
«Es complicado, porque yo siempre sentí que, como jugador, decía lo que pensaba y uno quiere expresar su opinión, pero creo que quizá ha ido demasiado lejos», sostuvo Rooney. «Eso le corresponde al entrenador y debería tratarse internamente, porque los aficionados quieren escuchar a los jugadores y ver que les importa.
«Está claro que a él le importa y que quiere que el club invierta más dinero y fiche a más jugadores. Pero, si lo hace, creo que él será uno de los que salgan del club, sinceramente, visto su rendimiento».
Rooney reconoció la necesidad de fichajes, pero criticó el momento y el tono de sus declaraciones. «Su rendimiento no ha sido lo bastante bueno, aunque creo que en cierto modo tiene razón cuando dice que el club necesita invertir más en ataque y también en defensa», continuó. «Creo que parece que tenía una intención detrás, porque eso no se corresponde con el rendimiento. A mí me pareció que la actuación había sido mejor.
«Creo que también es una falta de respeto hacia sus compañeros, porque está diciendo que no son lo bastante buenos. Sinceramente, creo que Bruno es probablemente el único que, como capitán, tiene derecho a salir y decir algo así.
«Y, aun así, si hay problemas, deberían tratarse a puerta cerrada, como ocurre. Los jugadores hablan con el entrenador y este, a su vez, habla con la directiva. Pero esa entrevista no va a ayudar en la situación en la que se encuentra el club ahora mismo».
Temor a una fractura en el vestuario
La mayor preocupación de Rooney es el daño que los comentarios de Martinez pueden causar a una plantilla que ya atraviesa un momento delicado. Sospecha que el defensa compareció ante las cámaras por interés propio, quizá debido a que su situación contractual sigue sin resolverse.
«Ahora lo único que va a provocar es más ruido en torno al equipo. Los jugadores están descontentos, intranquilos, no confían en sus propios compañeros. Eso no va a ayudar en absoluto», continuó. «En mi opinión, parece un jugador que intenta mirar por sí mismo. Probablemente esté decepcionado porque no le han ofrecido un nuevo contrato, y hay razones por las que no se lo han ofrecido».
«Creo que lo de Martinez estaba muy premeditado. ¿Por qué concede la entrevista después de este partido? ¿Se ha ofrecido él? Casi nunca le oigo hablar. Parecía algo preparado de antemano, algo de lo que habló con su equipo para hacerlo público».
Rooney añadió: «Es triste porque, cuando los jugadores necesitan que todos permanezcan unidos, no se les cuenta lo que ocurre por encima de ellos. Por eso necesitan que los jugadores, el entrenador y el cuerpo técnico se mantengan unidos en los momentos difíciles; de lo contrario, algo así destrozará el vestuario».
- Alterphotos
La directiva se enfrenta a presiones para actuar
De cara al futuro, la cúpula del Manchester United se enfrenta ahora a un importante dilema en la gestión de sus jugadores. Rooney recordó su propia y desafortunada decisión de cuestionar la política de fichajes de Sir Alex Ferguson e instó a Martinez a reconocer su error y a la directiva a intervenir.
«Para mí, es una falta de respeto hacia sus compañeros. Yo viví una situación parecida cuando fui a preguntarle a Alex Ferguson qué jugadores estábamos fichando, y me disculpé dos días después», recordó Rooney. «Así que puedo hablar por experiencia sobre lo que acaba de hacer. Creo que es una gran falta de respeto. También hay muchos jugadores jóvenes en ese vestuario. Necesito orientación de los jugadores experimentados».
Con la plantilla de Carrick ya atravesando un mal momento de forma, Rooney exigió una intervención de la directiva. «La directiva tiene que examinarlo y probablemente no tenga que tomar medidas al respecto, porque eso es una falta de respeto hacia todo el club», concluyó. «Así que creo que la directiva tiene que salir y pronunciarse al respecto o, quizá, no haya que obligarlos a salir, a hablar y a dirigirse a los aficionados. Pero creo que no es el momento adecuado y que no va a ayudar a nadie en el club, ni a sus compañeros ni al entrenador».
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