Getty
Traducido por
Wayne Rooney advierte al Manchester United de que sería «decepcionante» perder al «talento especial» JJ Gabriel a manos de gigantes europeos
La pérdida de un talento especial
Rooney ha admitido que sería un golpe durísimo para el United perder al prodigio de 15 años Gabriel. El atacante, muy bien valorado, presentó recientemente una solicitud para salir de Old Trafford. Gabriel, que cumple 16 años el mes que viene, ya ha llamado la atención de los clubes más grandes de Europa. Tanto el Madrid como el Barça estarían siguiendo de cerca su situación, mientras su futuro sigue siendo incierto.
El adolescente mostró recientemente su enorme potencial en el escenario europeo. Celebró su debut en la UEFA Youth League con un impresionante hat-trick contra el Sabah, reforzando aún más su condición de una de las mayores promesas del fútbol.
- Getty Images
Rooney revela su conocimiento interno
Tras haber visto a Gabriel jugar junto a su hijo, Kai, en las categorías inferiores del United, Rooney es plenamente consciente de la calidad del adolescente. En declaraciones en el podcast Stick To Football en Disney+, la leyenda del United expresó su pesar por la situación.
«He visto crecer a JJ, ha estado en el equipo de [mi hijo] Kai», dijo Rooney. «Cualquiera que estuviera cerca de esto sabía que iba a pasar. Siendo justos con el Manchester United, han hecho todo, absolutamente todo, para mantenerlo en el club.
«El club le ha tratado probablemente de forma diferente a los otros jugadores porque es un jugador tan especial. Lo sé, lo reconozco, porque yo fui ese jugador en el Everton. Yo recibía ese trato en el Everton.
«Como club, tienes que hacerlo para intentar retener a los mejores jugadores. Es decepcionante porque es un jugador de muchísimo nivel y un chico encantador. Nunca sabes si se ha llegado demasiado lejos o si hay alguna posibilidad de que se quede».
Listo para el fútbol del primer equipo
El excapitán de Inglaterra cree firmemente que Gabriel posee todos los atributos necesarios para triunfar al más alto nivel. Rooney elogió la madurez del adolescente, su equilibrio y su instinto goleador natural ante rivales de mayor edad.
«Es un jugador de primer nivel», señaló Rooney. «Su calidad, su equilibrio, ha demostrado que puede subir de categoría por edad y marcar goles. El siguiente paso es el fútbol del primer equipo, donde es diferente, y nunca lo sabes hasta que estás ahí dentro.
«Pero es un talento tan especial que entiende muy bien el juego. En algún momento de esta temporada habría debutado con el primer equipo, imagino, así que ahí es donde está la decepción».
- (C)Getty Images
¿Qué le depara el futuro a Gabriel?
A pesar de la petición de traspaso, el United sigue confiando en poder solucionar el problema y convencer al joven para que se quede. La cúpula del club seguirá sin duda trabajando para asegurar su futuro a largo plazo. Si Gabriel acaba marchándose, no le faltarán opciones de primer nivel. Con gigantes como el Madrid y el Barça al acecho, el adolescente podría llevar pronto su talento a la Liga.
Por ahora, el jugador de 15 años debe sopesar sus opciones mientras se acerca su 16º cumpleaños. Tanto si decide seguir los pasos de Rooney en Old Trafford como si emprende un nuevo desafío en el extranjero, los próximos pasos de Gabriel serán seguidos muy de cerca.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias