El centrocampista del Liverpool lucha contra el reloj desde que se fracturó el pie en febrero, durante un partido de la Premier League contra el Sunderland en el Stadium of Light. Esa lesión le obligó a ver el resto de la temporada desde la banda mientras se sometía a rehabilitación intensiva.

Pareció recuperarse a tiempo: Japón lo incluyó en la lista preliminar y hasta se sentó en el banquillo del Liverpool en el 1-1 contra el Brentford. Pero, tras reunirse con la selección en Nashville, quedó claro que el jugador de 33 años aún no tenía ritmo de competición, por lo que fue descartado.