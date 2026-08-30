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Muhammad Zaki

Traducido por

«¡Vuelvo a sentirme libre!». Jude Bellingham elogia a Jose Mourinho porque su nuevo papel en el Real Madrid ha desbloqueado su mejor versión

J. Bellingham
Real Madrid
J. Mourinho
Primera División
Liga de Campeones

Jude Bellingham ha atribuido al nuevo entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, el mérito de haberle ayudado a recuperar su mejor versión tras un frustrante periodo de dos años. El centrocampista inglés cree que un ajuste táctico le ha dado libertad de movimientos, lo que le permite volver a llevar la manija en la capital española. Está decidido a mantener este impulso inicial de cara a la próxima campaña europea.

  • Adaptándose a Mourinho

    Tras quedarse por debajo de sus propias y elevadas expectativas en las dos últimas campañas, Bellingham ha firmado un arranque de temporada espectacular. El internacional inglés parece completamente revitalizado bajo la dirección del recién nombrado entrenador Mourinho.

    El centrocampista ya ha tenido un impacto tangible en LaLiga, viendo puerta ante el Espanyol antes de ofrecer una exhibición como creador de juego contra la Real Sociedad. Durante ese encuentro, dio las asistencias decisivas a Kylian Mbappe y Vinicius Junior, subrayando su renovada amenaza ofensiva.


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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-REAL SOCIEDADAFP

    Libertad para moverse

    En declaraciones a los canales oficiales del Real Madrid, Bellingham expresó su satisfacción por el cambio táctico implementado por Mourinho. Explicó que su nueva posición ha eliminado restricciones anteriores, permitiéndole dirigir el juego con mayor naturalidad y llegar desde atrás.

    "Vuelvo a sentir una mayor libertad, más libertad para decidir cuándo retrasar mi posición, cuándo adelantarme o cuándo hacer desmarques hacia el área", dijo Bellingham.

    El centrocampista cree que este es el sistema ideal para maximizar su rendimiento sobre el terreno de juego. "Creo que esta es la mejor posición para mí, ya que me permite mostrar todas mis cualidades", añadió. "Estoy realmente agradecido al entrenador por su confianza en mí y por darme la oportunidad de jugar de esta manera".

  • Integrando a los nuevos fichajes

    Más allá de su resurgir personal, Bellingham está satisfecho con la forma en que una plantilla recién ensamblada se está uniendo bajo las órdenes del técnico portugués. El Real Madrid ha incorporado varias caras nuevas al vestuario, y el centrocampista se ha mostrado impresionado por su transición fluida a un entorno de alta presión.

    «Han causado una muy buena impresión en el grupo, tanto como personas, que es lo más importante, como como futbolistas», declaró Bellingham. «Lo están haciendo muy bien. No es fácil llegar a un club con este tipo de presión, con un entrenador nuevo y un nuevo cuerpo técnico».

    Añadió que los recién llegados ya están rindiendo pese a la pronunciada curva de aprendizaje. «Hay mucho que asimilar, y se están adaptando sin ningún problema. Es una alegría tenerlos aquí».


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  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Navegando por el calendario europeo

    El Real Madrid tendrá que aprovechar este positivo arranque en el campeonato doméstico mientras se prepara para una exigente serie de partidos. Con la Champions League en el horizonte, el equipo de Mourinho afronta un calendario cargado que pondrá a prueba la profundidad y la resistencia de la plantilla mientras integra a sus fichajes de verano.

    Bellingham es plenamente consciente del desafío que tiene por delante y subrayó la necesidad de mantener la regularidad en todas las competiciones. «Es extremadamente importante ganar impulso», concluyó. «Ahora llega una fase difícil con el inicio de la Champions League, en la que los partidos se acumulan, y es bueno haber empezado bien».

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