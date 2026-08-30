En declaraciones a los canales oficiales del Real Madrid, Bellingham expresó su satisfacción por el cambio táctico implementado por Mourinho. Explicó que su nueva posición ha eliminado restricciones anteriores, permitiéndole dirigir el juego con mayor naturalidad y llegar desde atrás.

"Vuelvo a sentir una mayor libertad, más libertad para decidir cuándo retrasar mi posición, cuándo adelantarme o cuándo hacer desmarques hacia el área", dijo Bellingham.

El centrocampista cree que este es el sistema ideal para maximizar su rendimiento sobre el terreno de juego. "Creo que esta es la mejor posición para mí, ya que me permite mostrar todas mis cualidades", añadió. "Estoy realmente agradecido al entrenador por su confianza en mí y por darme la oportunidad de jugar de esta manera".