Vuelven a surgir rumores sobre un posible fichaje: al parecer, el FC Bayern se ha puesto en contacto con la Juventus

Según la información, el FC Barcelona ha contactado a la Juventus para consultar la viabilidad y el coste del fichaje.

No se conoce la postura del jugador brasileño de 29 años, quien, según el informe, prefiere quedarse en la Serie A con la «Vecchia Signora».

Es titular indiscutible, aunque la Juve no se clasificó para la Liga de Campeones la pasada temporada. Desde hace años circulan rumores sobre el interés del Bayern en Bremer.