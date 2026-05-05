Las imágenes de televisión mostraron a Vini Jr. y al defensa del Espanyol en una acalorada discusión, durante la cual, según «Marca», el brasileño llamó «idiota» al marroquí.

Todo ocurrió tras una roja directa a El Hilali por falta sobre Vinicius, que el árbitro Jesús Gil Manzano anuló minutos después tras revisar el VAR, lo que enfureció al brasileño.

«Deja de decir tonterías. Y luego me preguntas si quiero intercambiar la camiseta... Eres tonto, quieres pelear... No voy a intercambiar la camiseta contigo», le espetó Vini Jr. al defensa, según Marca. Cuando la discusión se recrudeció, gritó: «Idiota. Eres un idiota. Volveréis a bajar a Segunda División, tío. Sois horribles». El Hilali respondió: «Y tú eres una p***».

Poco después, Vini le dijo a Carlos Romero, compañero de El Hilali: «Es un tonto. Quiere hacer el idiota delante de las cámaras».