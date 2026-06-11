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¿Vuelve Trent Alexander-Arnold a la Premier League? Se rumorea un fichaje «sorprendente» mientras el Real Madrid lamenta la marcha del exlateral derecho del Liverpool
Problemas físicos y de rendimiento en la primera temporada de Alexander-Arnold en España
Su fichaje por el Santiago Bernabéu en 2025 debía catapultar el juego de Alexander-Arnold. Dos veces campeón de la Premier League, con la Liga de Campeones y la copa nacional en su palmarés, el lateral de Merseyside salió de su zona de confort al terminar su contrato.
Sin embargo, las dificultades para recuperar su mejor nivel y la competencia con Dani Carvajal le han complicado la adaptación. La exigente afición madrileña aún no se rinde ante un jugador que solo disputó 21 partidos de La Liga en la temporada 2025-26.
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¿Se arrepentirá Alexander-Arnold de no haber sido convocado para la selección inglesa en el Mundial?
Aunque Alexander-Arnold parecía extrañar al Liverpool, el equipo también lo extrañaba. Jeremie Frimpong, fichado del Bayer Leverkusen, no convenció como lateral derecho, y los problemas colectivos llevaron al equipo al quinto puesto y a la destitución de Arne Slot.
Tras ver esas dificultades desde la distancia y ser descartado por Inglaterra para un gran torneo en Norteamérica, ¿sentirá Alexander-Arnold que cometió un error? Al preguntárselo al exjugador del Liverpool y de los Tres Leones Murphy, este —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de NetBet— dijo: «Los jugadores siempre sentimos eso. Al irme, uno se pregunta: “¿Qué he hecho?”. Es normal».
No creo que esté en pánico, pues solo ha pasado una temporada. Estoy seguro de que sigue confiando en su capacidad. Pero, sí, probablemente haya tenido momentos así. Cuando te embarcas en cualquier nueva aventura en el fútbol, hay momentos en los que piensas: “Oh”, sobre todo si las cosas no van bien. Si todo va bien, esos momentos son menos frecuentes. Seguro que ha pasado alguna noche en vela por ello.
«Pero no puedes darle vueltas, no puedes obsesionarte porque eso afecta a tu rendimiento. Estoy seguro de que estará decepcionado con su temporada, pero tiene tiempo y contrato, así que se preparará durante el verano para llegar en plena forma al inicio de la próxima campaña».
¿Podría Alexander-Arnold volver a la Premier League, quizá al Liverpool?
Al ser preguntado sobre si volveremos a ver a Alexander-Arnold en la Premier League y si existe alguna posibilidad de que regrese al Liverpool, Murphy añadió: «Me sorprendería verlo de vuelta en Anfield por dos razones: los aficionados No creo que a la afición le hiciera gracia, dada la forma en que se fue. Además, con el sueldo que tiene, no veo a ningún club de la Premier que pueda pagarle eso ahora. Es un jugador maravilloso, pero gana mucho en Madrid, donde fichó como agente libre.
«Creo que se quedará allí un tiempo. Terminará la temporada, valorará su situación y luego decidirá. No lo veo de vuelta ahora; tal vez más adelante, pues no es viejo. La Premier tiene recursos para ficharlo, pero no creo que suceda pronto».
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El Real Madrid se prepara para fichar a Dumfries y nombrar a Mourinho entrenador
Alexander-Arnold firmó un contrato con el Real Madrid hasta 2031. Aún no se sabe si se cumplirá.
Carvajal ya se fue, pero el club fichó a Denzel Dumfries, quien dejará el Inter, y José Mourinho regresará al banquillo. Alexander-Arnold tendrá que demostrar que merece la camiseta de los «Galácticos».