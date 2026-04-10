¿Vuelve Riyad Mahrez a Europa? El exjugador del Manchester City negocia su salida del Al-Ahli

Medios turcos informaron el jueves que el Fenerbahçe negocia los detalles finales para fichar a Mahrez y llevarlo de Yeda a Estambul. Según la cadena A Spor, el club y el jugador conversan sobre sus condiciones personales para su incorporación a la Super Lig la próxima temporada.

La rapidez de las gestiones refleja la ambición del club estambulí por aprovechar el deseo del jugador de regresar a Europa. Todo indica que en los próximos días se definirá el futuro de una de las estrellas de la Liga Profesional Saudí.



