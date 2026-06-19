¡Vuelve Mary Earps! La exguardameta del Manchester United firma un contrato de dos años con un club de la WSL tras su salida del PSG

La exestrella internacional mostró gran entusiasmo por el proyecto a largo plazo del club, destacando sus valores compartidos y una ambiciosa visión nacional como motivos clave de su decisión. Earps declaró: «Estoy encantada de unirme y empezar. El club comparte mis principios. No puedo esperar para ponerme manos a la obra.

«Los valores del club coinciden con los míos y comparten mi pasión por cambiar el fútbol para mejor. Todas las conversaciones fueron muy positivas y, cada vez que hablaba con el club, quería saber más.

La visión y la ambición, con las nuevas instalaciones de entrenamiento, son increíbles; no puedo esperar para ver cómo crecen. Esto muestra lo que nuestra propietaria, Michele Kang, y todo el club quieren lograr: ser competitivos cuanto antes».