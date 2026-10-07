El largo parón por las selecciones nacionales por fin ha terminado y, tras nada menos que 3 semanas de pausa, los 20 equipos de nuestra Serie A están listos para volver al campo, medirse entre sí e intentar relanzar su camino en un tour de force que se prolongará durante mucho tiempo entre liga y copas. Y la Serie A volverá por todo lo alto, con el programa de la 6.ª jornada de la temporada 2026/2027, que deparará muchísimas sorpresas.

Durante el parón, de hecho, muchas jerarquías se han reescrito, algunos jugadores se han visto obligados a parar y muchos otros han regresado de sus lesiones. Por eso, los entrenadores estarán llamados a tomar decisiones complicadas y difíciles, que no excluirán cambios de sistema, ausencias más o menos ilustres y con la vista puesta en los muchos compromisos seguidos.

Se empieza el sábado 10 de octubre a las 15:00 con Genoa-Fiorentina, al que seguirán a las 18:00 el compromiso del Inter en casa contra el Parma y el Napoli, que recibirá al Frosinone recuperando a Scott McTominay. El gran partido está programado para el domingo 11 de octubre a las 12:30 con el superduelo Como-Roma.

Milan y Juventus cierran el programa del domingo, ambos a domicilio, respectivamente a las 18:00 en casa del Sassuolo y a las 20:45 en casa del Cagliari. El lunes, los partidos del cierre de jornada serán Atalanta-Venezia y Torino-Udinese.





Aquí están todas las posibles alineaciones.