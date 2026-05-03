Tras el 1-1 en Múnich, la vuelta de esta semifinal prometía igualdad. El Camp Nou, lleno, acogió el duelo. Salma Paralluelo abrió el marcador, Linda Dallmann empató y Alexia Putellas devolvió la ventaja al Barça en 22 minutos.

Luego el Barça controló el juego y parecía sentenciar con el 4-1 (5-2 global) gracias a Ewa Pajor y a otro tanto de Putellas. Sin embargo, el partido se abrió y el Bayern lo aprovechó.

Pernille Harder recortó distancias a 20 minutos del final, y aunque Caruso y Dallmann impactaron el larguero y Coll detuvo a Gilles, el partido seguía vivo. Aitana falló en el otro área, y Harder marcó el 4-3 en el 90’. Sin embargo, el VAR llamó a la árbitra Stephanie Frappart a revisar una posible falta previa, y tras la revisión anuló el tanto, de forma controvertida, para mantener el 5-3 global.

El 4-2 final envía al Barça a su sexta final consecutiva de la Liga de Campeones femenina, donde buscará su cuarto título europeo.