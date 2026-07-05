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¡Vuelve Jürgen Klopp! Acepta dirigir a Alemania dos años después de dejar el Liverpool, tras la destitución de Julian Nagelsmann por el fracaso en el Mundial 2026
El regreso del entrenador al banquillo
Según informes, Klopp ha aceptado ser el nuevo seleccionador de Alemania, poniendo fin a dos años alejado de los banquillos. Tras dejar Anfield en 2024 y desempeñar un cargo directivo en Red Bull, el atractivo del puesto nacional lo devuelve a la élite.
El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó el acuerdo con su famosa frase: «¡Jürgen Klopp, nuevo seleccionador de Alemania, allá vamos!». Solo faltan detalles de su salida de Red Bull y los términos del proyecto.
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Nagelsmann dimite tras el desastre del Mundial
La salida de Nagelsmann, forzada por la directiva de la DFB tras la humillante eliminación de Alemania en dieciseisavos del Mundial 2026 ante Paraguay, allanó el camino de Klopp. La derrota, la primera en penaltis de la historia del país, hizo insostenible la posición del técnico.
Klopp, que ejercía como comentarista en el torneo, lo confirmó en Magenta TV: «Sí, puedo confirmar las conversaciones. Todo se ha desarrollado con rapidez. Julian [Nagelsmann] ha dimitido y la DFB busca un sucesor. En ese proceso, se pusieron en contacto conmigo». La DFB llevaba tiempo viéndolo como su candidato ideal, y la salida de Nagelsmann aceleró todo.
Amplios poderes y una reorganización del cuerpo técnico
Klopp no será solo una figura simbólica: se le otorgarán amplios poderes para reformar la estructura de la selección nacional, incluyendo la cantera y un cambio al estilo de juego de alta intensidad. Se espera que se reúna con su exayudante en el Liverpool, Pep Lijnders, ahora libre tras dejar el Manchester City.
Al confirmar las negociaciones, Klopp admitió: «Tengo un contrato vigente con Red Bull y disfruto del trabajo, pero he dejado claro que quiero hablar con la DFB. Debo hablar con Oliver Mintzlaff, mi jefe. Ya hemos hablado. No creo que se oponga. Estuve allí 19 meses; fue intenso. Ojalá todos ganemos. Red Bull debe salir airoso», concluyó.
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Construyendo el futuro
El nombramiento ha generado gran expectación sobre el desarrollo de algunas estrellas. Uno de los principales temas es la oportunidad de Klopp de trabajar con Florian Wirtz, jugador del Liverpool que aún busca consolidarse. Esta relación podría revitalizar una selección alemana que ha mostrado poca cohesión en los últimos torneos.
Mientras Klopp se dispone a firmar un contrato a largo plazo, Red Bull ya busca su sucesor al frente del fútbol internacional; se mencionó a Oliver Glasner, pero el exentrenador del Crystal Palace fichará por el Nottingham Forest.
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