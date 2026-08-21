AFP
Traducido por
¡Vuelve el joga bonito! Ronaldinho protagoniza un sensacional regreso al fútbol italiano tras fichar por el Ravenna, de la Serie C
Recibimiento de héroe en la costa adriática
La icónica sonrisa volvió a lucirse por completo cuando Ronaldinho llegó al aeropuerto de Forlì en un jet privado antes de ser trasladado rápidamente a una glamurosa presentación en Rávena. Miles de aficionados se reunieron para intentar ver de cerca al campeón del mundo de 2002, que dejó huella en la Serie A durante su etapa en el AC Milan. Pese a la lluvia intermitente, unos 6.000 aficionados, con bengalas y banderas, crearon un ambiente febril para dar la bienvenida a Ronaldinho, demostrando que el magnetismo de la legendaria estrella no se ha apagado pese a llevar una década alejado del fútbol profesional.
Durante la ceremonia junto a la playa, el brasileño expresó ante los medios y aficionados presentes su alegría por sumarse al ambicioso proyecto liderado por su amigo, el presidente del club Ignazio Cipriani. "Estoy muy feliz de estar aquí con mis amigos, pero esperemos a ver si las cosas van bien con el equipo", dijo Ronaldinho. Aunque está principalmente en Italia para apoyar la visión de su amigo para el club, la veterana estrella se apresuró a recordar a todos que su amor por el juego sigue siendo su principal motivación.
- AFP
¿Jugará realmente Ronaldinho en la Serie C?
La gran pregunta sigue siendo si el jugador de 46 años llegará realmente a saltar al campo en partidos oficiales. El vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, insistió en un primer momento en que el brasileño había sido fichado estrictamente por motivos de marketing y que no participaría en partidos de la Serie C. Sin embargo, posteriormente matizó esas declaraciones, negándose a descartar la posibilidad de un sensacional regreso a los terrenos de juego.
Preguntado por cuándo podrían esperar los aficionados verle en acción, el exmaestro del Barcelona se mostró evasivo y, entre risas, dijo: "Me encuentro bien. No lo sé, depende del presidente y del entrenador. No lo sé". El club ya ha confirmado que el brasileño no participará en el estreno liguero del lunes ante la Reggiana.
El presidente del Ravenna, Cipriani, que forma parte de la famosa marca de restaurantes Cipriani, tiene grandes sueños para esta asociación. Admitió que espera ver al brasileño marcar el último gol de su carrera con la camiseta del Ravenna, un sentimiento que el propio jugador parece compartir. "Si eso pasa, será aún más bonito", respondió Ronaldinho con una amplia sonrisa cuando se habló de la posibilidad de volver a ver puerta.
Movimiento estratégico para la Roma
Más allá del potencial goleador, el fichaje es toda una declaración de intenciones para un club que actualmente milita en la tercera categoría del fútbol italiano. La presencia de una superestrella mundial está pensada para impulsar de forma significativa el perfil del club mientras busca ascender en la pirámide. Cipriani explicó que la incorporación iba más allá de la capacidad futbolística y afirmó: "Esta fue una operación para acercar a toda la ciudad al equipo. Para crear una afición con mucha alegría e ilusión de cara a esta nueva temporada".
- Getty GOAL
Escribiendo una nueva historia en Italia
Para Ronaldinho, este movimiento representa una oportunidad de «volver a bailar con el balón» y añadir un capítulo final único a una carrera en la que ha ganado casi todos los grandes trofeos posibles. «Nuevos colores, la misma sonrisa. No puedo esperar para volver a bailar con el balón y escribir una nueva historia junto a Ignazio y a toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí, y quiero llevar ese mismo espíritu a Ravenna», señaló anteriormente el ganador del Balón de Oro de 2005.
Con el inicio de la temporada de la Serie C, todas las miradas estarán puestas en el estadio Bruno Benelli para ver si la leyenda todavía puede dejar momentos de magia. Ya sea como mentor, como icono de marketing o como una auténtica amenaza en ataque, su sola presencia ha puesto a Ravenna en el mapa. Por ahora, los aficionados simplemente disfrutan del hecho de que uno de los mejores jugadores de la historia haya elegido su club para su último acto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias