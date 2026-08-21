La icónica sonrisa volvió a lucirse por completo cuando Ronaldinho llegó al aeropuerto de Forlì en un jet privado antes de ser trasladado rápidamente a una glamurosa presentación en Rávena. Miles de aficionados se reunieron para intentar ver de cerca al campeón del mundo de 2002, que dejó huella en la Serie A durante su etapa en el AC Milan. Pese a la lluvia intermitente, unos 6.000 aficionados, con bengalas y banderas, crearon un ambiente febril para dar la bienvenida a Ronaldinho, demostrando que el magnetismo de la legendaria estrella no se ha apagado pese a llevar una década alejado del fútbol profesional.

Durante la ceremonia junto a la playa, el brasileño expresó ante los medios y aficionados presentes su alegría por sumarse al ambicioso proyecto liderado por su amigo, el presidente del club Ignazio Cipriani. "Estoy muy feliz de estar aquí con mis amigos, pero esperemos a ver si las cosas van bien con el equipo", dijo Ronaldinho. Aunque está principalmente en Italia para apoyar la visión de su amigo para el club, la veterana estrella se apresuró a recordar a todos que su amor por el juego sigue siendo su principal motivación.