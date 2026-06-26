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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

«Vuelve el fantasma del escándalo de Gijón»... ¿Está la FIFA reviviendo las peores pesadillas del Mundial?

FEATURES
Cabo Verde vs Arabia Saudí
Egipto vs Irán
Cabo Verde
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Egipto
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Algeria vs Austria
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Holanda vs Marruecos
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Senegal vs Irak
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Jordania vs Argentina
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¡Cuando un empate es mejor que una victoria!

A lo largo de su historia, el Mundial ha sido sinónimo de enorme presión, pues un solo error puede acabar con un sueño de cuatro años, y cada gol puede cambiar el rumbo de un grupo en minutos. Por eso, la última jornada de la fase de grupos siempre se vive con emoción, drama y cuentas que no se aclaran hasta el pitido final.

Sin embargo, la Copa del Mundo 2026, con 48 selecciones por primera vez, muestra un matiz distinto: no todos los partidos son a vida o muerte y el empate, antes temido, ahora puede ser el resultado ideal para ambos equipos.

A medida que avanza la fase de grupos, se repiten escenas que plantean dudas sobre el nuevo formato: algunas selecciones saltan al campo sabiendo que un punto basta, así que atacar parece un riesgo y defender y tocar el balón se vuelve la opción más sensata.

Estas escenas reabren la pregunta que surgió cuando la FIFA anunció la ampliación: ¿más selecciones implican más espectáculo o solo dan margen de maniobra a costa de la competitividad?

  • FBL-WC-2026-MATCH54-RSA-KORAFP

    El miedo a la exclusión ya no es lo que era

    Aunque algunas selecciones han sufrido sorpresas dolorosas, ahora tienen menos riesgo de eliminarse que con el sistema anterior, según la «BBC».

    Corea del Sur, por ejemplo, perdió 1-0 ante Sudáfrica y aún así conserva opciones de avanzar como una de las mejores terceras.

    En el Mundial 2022, donde avanzaban solo los dos primeros, esa derrota probablemente habría significado la eliminación.

    Hoy, tener tres puntos y una diferencia de goles aceptable suele bastar para avanzar, lo que reduce la presión en la fase de grupos.

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  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Por qué ha elegido la «FIFA» este sistema?

    Cuando la FIFA amplió las selecciones de 32 a 48, enfrentó un gran dilema organizativo.

    Antes, el formato era ideal: ocho grupos de cuatro selecciones, pasaban los dos primeros a octavos, y luego eliminatorias equilibradas.

    La incorporación de 16 selecciones más complicó el paso a la fase eliminatoria. En un principio, la FIFA propuso 16 grupos de tres equipos, con dos clasificados por grupo.

    La idea, aunque práctica sobre el papel, implicaba un riesgo: el último partido de cada grupo se jugaría entre equipos que ya conocen el resultado necesario para avanzar, lo que podría generar encuentros sin verdadera competitividad.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    El fantasma del escándalo de 1982 ha resurgido.

    Este temor no era teórico: en el Mundial 1982 Alemania Occidental y Austria jugaron un último partido de grupo con el resultado contra Argelia ya definido.

    A Alemania le bastaba ganar por la mínima para avanzar junto a Austria y dejar fuera a Argelia. Alemania marcó pronto y luego ambos equipos se limitaron a pasarse el balón sin atacar, hasta que el partido terminó 1-0 bajo la indignación mundial, en lo que se llamó el «escándalo de Gijón».

    Tras esa polémica, la FIFA estableció que los encuentros de la última jornada se jugaran simultáneamente, para que ninguna selección conociera el resultado necesario antes de saltar al campo.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sin embargo, el nuevo sistema ha planteado un problema diferente.

    Tras descartar los grupos de tres, la FIFA adoptó 12 grupos de cuatro selecciones. Se mantuvo la simultaneidad de los dos últimos partidos, pero las ocho plazas para los mejores terceros generaron un problema distinto.

    Empatar —o perder por poco— bastaba para avanzar, así que las selecciones priorizaron el resultado seguro sobre la victoria.

    El ejemplo más claro fue el Australia-Paraguay: ambos llegaban con tres puntos y ocupaban el segundo y tercer lugar.

    Con cuatro puntos, ambas tendrían casi garantizada la clasificación, ya fuera directa o como uno de los mejores terceros. El partido terminó 0-0.

    Australia celebró el segundo puesto, y Paraguay salió del campo confiado en su pase, salvo sorpresas en otros grupos.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Austria y Argelia... ¿Se repetirá el mismo guion?

    Austria y Argelia, con tres puntos cada una en el Grupo 10, se miden en un duelo donde el empate podría beneficiar a ambas, mientras que perder las eliminaría.

    ¿Buscarán la victoria o primará la cautela?

    Es irónico: Argelia, víctima del famoso amaño del Mundial 1982, podría beneficiarse ahora del sistema de terceros clasificados.

    Australia y Paraguay no fueron el único caso. En el grupo 6, Japón llegó a su último partido contra Suecia con cuatro puntos, frente a los tres de su rival. El encuentro terminó 1-1, resultado que garantizó casi la clasificación de ambas.

    En el grupo XII la situación se repite: Ghana suma cuatro puntos y Croacia tres. Estas circunstancias suelen llevar a que, en los minutos finales, los equipos se limiten a intercambiar pases sin arriesgar en ataque.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La historia nos enseña que el empate no siempre es el final

    Sin embargo, circunstancias similares no garantizan empates. En la Eurocopa 2020, Austria y Ucrania llegaron a la última jornada con tres puntos cada una; un empate casi les aseguraba la clasificación.

    Austria buscó la victoria y ganó 1-0, mientras que Ucrania avanzó como uno de los mejores terceros. Esto muestra que los cálculos no siempre eliminan la competitividad, pero sí dan una opción que antes no existía.

    Además, el nuevo sistema empareja a los terceros según el grupo de procedencia, de modo que algunas selecciones pueden saber antes de tiempo que acabar terceras les dará un rival más asequible que ser segundas.

    Así, una victoria podría obligarlos a cruzarse con un rival fuerte, mientras que una derrota les abriría un camino más sencillo. En el grupo 10, por ejemplo, el segundo podría enfrentar al líder del grupo 8, y el tercero al líder de un grupo más débil.

    Así, la posición en la tabla se convierte en un cálculo táctico, no solo en un reflejo de los resultados.

  • Erbil-Iraq-World-Cup-2026-Fans-Live-BroadcastAFP

    Hasta el tiempo puede cambiar los planes.

    Hay otro escenario igual de extraño: si un partido de la última jornada se suspende por tormenta eléctrica o mal tiempo y el otro del mismo grupo sigue, los equipos que lo reanuden ya conocerán el resultado del primero.

    Eso les daría una ventaja informativa que podría cambiar su táctica y el resultado. Aunque la FIFA asegura que los demás partidos no se suspenderán, algunas selecciones podrían replantearse su estrategia durante el encuentro.

    La pregunta clave es si el nuevo sistema ha restado valor a la competición. Cuantas más opciones de clasificación haya, menos temor a eliminarse y menos necesidad de arriesgar.

    Por eso, varios encuentros de esta edición han perdido la emoción que marcó el Mundial de Catar 2022, cuando cada gol podía cambiar el destino de una selección.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿La solución es ampliar a 64 selecciones?

    Pese a todo, volver al formato de 32 equipos no es la solución. Esa opción ya se descarta, pues ampliar el torneo es uno de los principales proyectos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desde 2016.

    Algunos expertos creen que llegar a 64 selecciones tendría más sentido, pues se formarían 16 grupos de cuatro equipos, de los que pasarían dos, recuperando la sencillez del formato anterior.

    La pregunta persiste: ¿impulsarán las experiencias del Mundial 2026 a la FIFA a replantearse el formato del torneo en el futuro?

    La respuesta no dependerá solo de lo que ocurra en las eliminatorias, sino también de si encuentros como Australia-Paraguay o Austria-Argelia resultan una excepción o el inicio de una realidad donde primen más los cálculos que el fútbol.