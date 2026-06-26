«Vuelve el fantasma del escándalo de Gijón»... ¿Está la FIFA reviviendo las peores pesadillas del Mundial?

A lo largo de su historia, el Mundial ha sido sinónimo de enorme presión, pues un solo error puede acabar con un sueño de cuatro años, y cada gol puede cambiar el rumbo de un grupo en minutos. Por eso, la última jornada de la fase de grupos siempre se vive con emoción, drama y cuentas que no se aclaran hasta el pitido final.

Sin embargo, la Copa del Mundo 2026, con 48 selecciones por primera vez, muestra un matiz distinto: no todos los partidos son a vida o muerte y el empate, antes temido, ahora puede ser el resultado ideal para ambos equipos.

A medida que avanza la fase de grupos, se repiten escenas que plantean dudas sobre el nuevo formato: algunas selecciones saltan al campo sabiendo que un punto basta, así que atacar parece un riesgo y defender y tocar el balón se vuelve la opción más sensata.

Estas escenas reabren la pregunta que surgió cuando la FIFA anunció la ampliación: ¿más selecciones implican más espectáculo o solo dan margen de maniobra a costa de la competitividad?