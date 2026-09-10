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¡Vuelve el amigo de la infancia de Neymar! El Santos ficha al ex del Barcelona y del Liverpool Philippe Coutinho tras la última lesión del icono brasileño
Un reencuentro en Vila Belmiro
En una operación que ha despertado la ilusión de los aficionados brasileños, el Santos ha asegurado oficialmente los servicios de Coutinho. El mediapunta de 34 años llega al histórico club como agente libre, en un regreso a uno de los gigantes históricos de Brasil mientras el equipo afronta una turbulenta campaña nacional.
El acuerdo, que devuelve al primer plano del fútbol sudamericano a la antigua estrella de la Premier League, llega en un momento estratégico para cubrir un enorme vacío en la sala de máquinas creativa de la plantilla.
El detonante de este fichaje de alto perfil fue la desafortunada noticia en torno a Neymar. El exsuperestrella del Paris Saint-Germain y del Barcelona, que regresó al Santos en un intento de devolver al club a su antigua gloria, sufrió recientemente una lesión muscular de grado 2B en el recto femoral del muslo derecho. Con Neymar no disponible durante un tramo crucial de la temporada, el club actuó con rapidez para incorporar a su amigo de la infancia, asegurándose de que el equipo siga siendo competitivo en la máxima categoría. El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó que se ha acordado un contrato hasta final de año.
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De la magia de Anfield a las dificultades en el Camp Nou
Es difícil olvidar hasta qué punto Coutinho fue dominante durante sus mejores años en Europa. Hace menos de una década, estaba ampliamente considerado como una de las amenazas ofensivas más efectivas del planeta. Durante su etapa en el Liverpool, se convirtió en el corazón de un equipo que vivía una transformación bajo las órdenes de Jurgen Klopp.
Esa fama acabó llevándolo a un traspaso récord a Cataluña. El Barcelona, desesperado por sustituir a Neymar tras su fichaje récord mundial por el PSG, tiró la casa por la ventana al pagar aproximadamente 187 millones de dólares para hacerse con sus servicios. Sin embargo, el movimiento nunca estuvo del todo a la altura de las expectativas. A pesar de algunos destellos de brillantez, Coutinho tuvo problemas para encontrar un papel constante dentro del planteamiento táctico del Barcelona, lo que acabó derivando en cesiones y en un traspaso permanente al Aston Villa.
Volver a casa para redescubrir la alegría
Después de ver limitadas sus oportunidades con Unai Emery en Villa Park, Coutinho tomó la decisión de volver a sus raíces en Brasil. Inicialmente regresó al Vasco da Gama, el club donde comenzó su carrera profesional. El regreso a Sudamérica pretendía ayudar al centrocampista a redescubrir su amor por el juego lejos del intenso escrutinio de la prensa europea.
Durante su reciente etapa en el Vasco da Gama, las estadísticas del mediapunta fueron algo modestas, con un gol en tres partidos. A pesar de estas cifras poco llamativas, los dirigentes del Santos creen que su experiencia y su talento innato son exactamente lo que necesita la actual plantilla para sobrevivir a una temporada difícil.
El movimiento también supone un emotivo círculo que se cierra para Coutinho y Neymar, que comparten un vínculo desde su etapa juntos en las selecciones juveniles de Brasil cuando tenían 15 años.
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La lucha por la permanencia
La situación en el Santos es actualmente crítica, y el fichaje de Coutinho tiene tanto que ver con la supervivencia como con el impacto mediático. El club se encuentra ahora mismo estancado cerca de la parte baja de la clasificación del Brasileirao, ante una amenaza muy real de descenso. Cada punto es ahora vital para el Santos, que intenta escalar posiciones y alejarse de la zona de descenso.
La ausencia de Neymar era vista como un posible golpe mortal para sus esperanzas de supervivencia, pero la llegada de un jugador de la talla de Coutinho supone un impulso anímico muy necesario.
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