¡Vuelve Alexander Isak! Arne Slot desvela en qué partido podrá jugar el delantero del Liverpool, fichado por 125 millones de libras, tras recuperarse de su lesión

Aunque el jugador de 26 años no estará lo suficientemente en forma como para ser titular en el Parc des Princes, su presencia en el banquillo supone un importante refuerzo táctico. El exjugador del Newcastle se perdió gran parte del ecuador de la temporada, pero su proceso de recuperación apunta a que desempeñará un papel fundamental en la recta final de la campaña.

«Estará disponible», declaró Slot a los periodistas antes del desplazamiento a Brighton. «La cuestión es qué se entiende por “listo”. Si se refiere al jugador que jugó hace exactamente un año contra nosotros en la final de la Carabao Cup, y que ese día fue demasiado bueno para nosotros, entonces le diría que tengo mis dudas al respecto tras meses de baja. Pero espero poder utilizarlo durante algunos minutos».

El técnico holandés hizo hincapié en que el proceso de recuperación no se puede precipitar, y señaló: «No puedo decirte exactamente qué deduzco de eso porque no ha entrenado con el equipo ni una sola vez. No se juega 45 o 90 minutos después de una sola sesión de entrenamiento.

Si quisiéramos organizar un partido, tendría que ser un tres contra tres, porque solo tenemos disponibles a Federico [Chiesa], Curtis [Jones] y Joe [Gómez] [el resto de la plantilla del primer equipo se está recuperando tras el partido contra el Galatasaray]. Tenemos al equipo sub-21, pero Alex aún no está listo para jugar durante el parón internacional. Si lo hubiera estado, habría estado con Suecia».