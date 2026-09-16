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¡Vuelve a estar en el radar! El Manchester United reactiva su interés por el coloso defensivo del Everton Branthwaite, valorado en 80 millones de libras
El Manchester United reaviva su interés por la estrella del Everton
El Manchester United sigue muy de cerca al defensa del Everton Jarrad Branthwaite, mientras valora importantes incorporaciones en defensa para reforzar la zaga de Michael Carrick, según Football Insider. El jugador de 24 años lleva tiempo ocupando un lugar destacado en la lista de fichajes de Old Trafford tras sus impresionantes actuaciones en las últimas temporadas.
Las dudas sobre la solidez defensiva del United han surgido apenas cuatro partidos después del inicio de la nueva temporada de la Premier League.
Con Carrick en busca de opciones de élite, los responsables de Old Trafford consideran a Branthwaite un objetivo ideal a largo plazo para liderar su defensa.
- Getty Images Sport
Un exjefe de ojeadores confirma un plan de seguimiento
El exjefe de ojeadores del Manchester United Mick Brown confirmó que los ojeadores de Old Trafford están siguiendo activamente al inglés tras su regreso al once titular de David Moyes. Los clubes interesados se habían echado atrás anteriormente después de que Branthwaite se perdiera 31 partidos en todas las competiciones durante la temporada 2025-26 debido a problemas recurrentes en los isquiotibiales.
Brown reveló que el United planea seguir de cerca su resistencia física a lo largo de toda la presente campaña antes de realizar una aproximación formal.
«Branthwaite es alguien que lleva mucho tiempo muy arriba en su lista», dijo Brown. «El Man United va a tener ojeadores siguiéndole muy de cerca esta temporada, porque si puede volver al tipo de forma que ha mostrado antes, sin duda será una opción».
El contrato a largo plazo supone un obstáculo en la negociación
Un traspaso en enero sigue siendo poco probable, ya que el Everton se muestra firmemente reacio a desprenderse de su cotizado defensa central a mitad de temporada. El Everton ya rechazó anteriormente el interés del Real Madrid y del Manchester City al asegurar la continuidad de Branthwaite con una lucrativa ampliación de contrato hasta 2030.
A pesar de la clara negativa del Everton a vender, en el United creen que podría cerrarse un acuerdo el próximo verano si el jugador mantiene su mejor estado físico.
Moyes depende en gran medida de la pareja de centrales que forman Branthwaite y James Tarkowski para mantener la solidez defensiva.
- Getty Images Sport
El United prepara su estrategia para el verano de 2027
Aunque un movimiento a mitad de temporada está descartado, el Manchester United podría poner a prueba la determinación del Everton al final de la temporada. El United tiene intención de evaluar la consistencia física de Branthwaite durante el resto del año.
Si el defensa se mantiene en forma y conserva su nivel a las órdenes de Moyes, se espera que el United inicie una ofensiva formal.
El equipo de Carrick sigue valorando objetivos alternativos para la defensa mientras prepara sus planes de fichajes a largo plazo.
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