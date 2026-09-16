¡Vuelve a estar en el radar! El Manchester United reactiva su interés por el coloso defensivo del Everton Branthwaite, valorado en 80 millones de libras

El Manchester United sigue muy de cerca al defensa del Everton Jarrad Branthwaite, mientras valora importantes incorporaciones en defensa para reforzar la zaga de Michael Carrick, según Football Insider. El jugador de 24 años lleva tiempo ocupando un lugar destacado en la lista de fichajes de Old Trafford tras sus impresionantes actuaciones en las últimas temporadas.

Las dudas sobre la solidez defensiva del United han surgido apenas cuatro partidos después del inicio de la nueva temporada de la Premier League.

Con Carrick en busca de opciones de élite, los responsables de Old Trafford consideran a Branthwaite un objetivo ideal a largo plazo para liderar su defensa.