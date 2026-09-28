AFP
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¡Vuelta al lugar donde todo empezó! Neto regresa a la Juventus a los 37 años, ya que el exguardameta bianconero vuelve al club ocho años después de su marcha
Un regreso sorpresa al Allianz Stadium
En un movimiento que pocos esperaban al inicio de la temporada, la Juventus ha anunciado oficialmente el regreso del veterano portero Neto. El experimentado brasileño llega como una solución de emergencia para el club turinés, que se quedó corto de efectivos tras un duro golpe en su departamento de porteros.
El club recurrió al jugador de 37 años para aportar profundidad y liderazgo, y confirmó la operación a través de sus canales en redes sociales con el mensaje: La Juventus ha confirmado oficialmente el fichaje de Neto, con el guardameta brasileño completando su llegada al gigante de Turín.
Supone un regreso cargado de romanticismo para un jugador que ya disfrutó de una etapa repleta de títulos en Turín hace casi una década, antes de emprender un recorrido por las principales ligas de Europa y acabar regresando a Sudamérica.
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La Juventus incorpora oficialmente a Neto
La operación avanzó rápidamente después de que quedara claro que la Juventus necesitaba refuerzos inmediatos. El club confirmó los detalles de su nueva etapa en un comunicado oficial, señalando que el jugador está listo para contribuir de inmediato a la dinámica del primer equipo bajo la actual dirección técnica.
Según el anuncio oficial del club, «Norberto Neto vuelve a vestir la camiseta de la Juventus. El guardameta brasileño regresa a la Juventus y firma un contrato hasta el 30 de junio de 2027. Nacido en 1989, Neto ya representó a la Juventus entre 2015 y 2017, disputando 22 partidos en dos temporadas y conquistando dos títulos de la Serie A, dos Copas Italia y una Supercopa de Italia». Esta relación previa con el club fue un factor decisivo en la operación, ya que la directiva valoraba a un jugador que ya entendía las altas exigencias asociadas a esa camiseta.
Sustituyendo al lesionado Grabara
El detonante de este inesperado traspaso fue la desafortunada baja de larga duración de Kamil Grabara. El portero polaco, que había sido una figura fiable para el club, sufrió una lesión catastrófica que ha obligado a los servicios médicos a descartarlo para el futuro inmediato. En concreto, la Juventus ha elegido a Neto como sustituto de Kamil Grabara, cuya temporada ha terminado por una lesión del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.
Con la titularidad ocupada actualmente por el impresionante Guglielmo Vicario, el cuerpo técnico consideró esencial contar con un profesional veterano que pudiera entrar de inmediato si el guardameta titular sufría algún problema. La llegada de Neto garantiza que el equipo no tenga que depender únicamente de jóvenes promesas sin experiencia durante una fase crítica de la temporada de la Serie A.
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Neto, autorizado para completar su regreso a la Juventus
Antes de estampar su firma en su nuevo contrato, Neto tuvo que volar a Italia para someterse a las pruebas físicas necesarias y confirmar que seguía en plena forma pese a su edad. El veterano llegó ayer al aeropuerto de Caselle, en Turín, antes de dirigirse al J|Medical para los exámenes médicos rutinarios que preceden a cualquier fichaje profesional.
Dado su historial reciente en Brasil, el cuerpo médico quería comprobar su estado, pero el jugador de 37 años superó todas las pruebas sin problemas. Su experiencia en entornos de alta presión, incluidos sus pasos por algunos de los clubes más prestigiosos del mundo, le convierte en un candidato ideal para dar apoyo a Vicario, aportando el conocimiento táctico y la serenidad que se exigen a un suplente en un club de la talla de la Juventus.
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