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¿Vuelta a la selección inglesa para Jack Grealish? Lo que necesita el extremo propiedad del Manchester City en 2026-27 tras una lesión «devastadora» durante su cesión en el Everton
El ganador del triplete Grealish sufrió una lesión en el pie en el Everton
En el verano de 2021, Grealish se convirtió en el jugador más caro del fútbol británico y en la primera estrella de la Premier League en completar un traspaso de nueve cifras al dejar el club de su infancia, el Aston Villa, y poner rumbo al Etihad Stadium por 100 millones de libras (135 millones de dólares).
Su segunda temporada con el Manchester City le dio la gloria del triplete, al convertirse en campeón de la Champions League, pero se consideraba que los métodos de Pep Guardiola estaban frenando su expresión creativa. Al final de la campaña 2024-25, Grealish había firmado solo 17 goles en 157 partidos.
Había empezado a perder peso en la rotación de Guardiola, el exigente técnico catalán, lo que llevó a que se autorizara una cesión al Everton. Un brillante inicio de su etapa en Merseyside le valió el premio al Jugador del Mes de la Premier League, pero una desafortunada lesión en el pie puso fin prematuramente a su temporada en enero, ya que una fractura por estrés requirió cirugía.
En ese momento se esfumaron los sueños mundialistas de un jugador que suma 39 internacionalidades absolutas, mientras que el Everton optó por no ejecutar una opción de compra de 50 millones de libras (67 millones de dólares), con la esperanza de que ese precio pudiera rebajarse durante las conversaciones veraniegas con el City. Por ahora no se ha cerrado ningún acuerdo.
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¿Sigue siendo Grealish un aspirante a ocupar el puesto de extremo izquierdo de Inglaterra?
Nadie se adueñó del puesto en la banda izquierda de Inglaterra durante su camino hasta las semifinales del gran torneo de la FIFA en Norteamérica, lo que significa que aquellos que están en la periferia de los planes de Thomas Tuchel siguen en la conversación para ser convocados.
Preguntado sobre si Grealish sigue formando parte de ese grupo, Sharpe, campeón de la Premier League nacido en Halesowen, en declaraciones a NetBet, dijo a GOAL: «Parece que tienen cierta abundancia de jugadores por la izquierda».
«Como dices, tienes a Grealish, tienes a Cole Palmer que puede jugar ahí, aunque no estoy seguro de que ninguno de los dos sea realmente ese tipo de extremo puro, rápido para irse del rival. Creo que [Anthony] Gordon y [Marcus] Rashford hicieron entre los dos un Mundial decente.
«Hay dos candidatos fuertes para esos puestos por la izquierda y todo depende del tipo de fútbol que quieras hacer y del equipo al que te enfrentes. Yo esperaba que sacaran a Rashford contra Argentina y simplemente pusieran el balón cerca del banderín de córner durante cinco o 10 minutos para que lo persiguiera y obligara a Argentina a darse la vuelta. Eso no pareció pasar.
«Un Grealish o un Palmer probablemente habrían conservado el balón, pero no estoy seguro de que tengan esa velocidad para ir y amenazar al espacio cuando necesitas hacerlo. Pero sí, una vez que Jack Grealish se ponga en forma y Cole Palmer se mantenga en forma y supere esas pequeñas lesiones que tuvo el año pasado, son jugadores fenomenales y son jugadores que cambian partidos».
Qué necesita Grealish que ocurra en la campaña 2026-27
Preguntado por lo que Grealish necesita de la temporada 2026-27 después de pasar una etapa complicada en el City y sufrir frustrantes problemas de forma física con el Everton, Sharpe añadió: «Solo necesita un año manteniéndose en forma y sin lesionarse. Todos los jugadores necesitan eso.
«Es devastador cuando te lesionas y sabes que te espera una rehabilitación larga y que no vas a ver mucho a muchos de los chicos. Te vas a perder todo lo que pase con los chicos y durante la temporada. Lo único que quieres es jugar.
«Es muy duro estar lesionado para cualquiera, mental y físicamente, y luego volver. La rehabilitación, volver a ponerse en forma, entrar otra vez en el equipo, recuperar el timing y volver a tener tu juego para los días de partido.
«Es un proceso horrible, pero ahora solo necesita 10, 12 o 15 partidos para volver a coger ritmo y recuperar del todo la confianza. Estoy seguro de que veremos otro gran año de Jack Grealish».
Sharpe también habló del indudable talento de Grealish: «Es increíble. Tiene muchísima calidad. Recuerdo aquel partido de Inglaterra, creo que fue contra los alemanes. Dominó todo el encuentro. No podían quitarle el balón. Ese es el tipo de jugador que es.
«Se siente muy cómodo con el balón. Puede conducirlo. Puede filtrar un pase. Puede marcar un gol. Tiene muchísima calidad. Da gusto verle. Juega con una sonrisa en la cara. Tiene una gran relación con los aficionados. Creo que es un crédito para este deporte y para sí mismo».
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El Manchester City necesita tomar una gran decisión de mercado sobre Grealish
A Grealish le queda solo 12 meses de contrato en el City, así que en el Etihad deben tomar una decisión sobre si quieren hacer caja con un jugador que cumplirá 31 años a mediados de septiembre, o permitir que se encamine hacia la agencia libre.
El nuevo entrenador Enzo Maresca ha hecho borrón y cuenta nueva en Mánchester, tras suceder a Guardiola, pero sigue habiendo mucha competencia por los puestos en las bandas con jugadores como Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho y la nueva joya de 17 años Jeremy Monga.
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