¡Vozinha tiene nuevo club! La revelación de Cabo Verde en el Mundial ficha gratis tras los rumores que le vinculaban con el Inter de Miami

El Colo-Colo, uno de los grandes del fútbol chileno, ha anunciado el fichaje de Josimar Dias, más conocido como Vozinha. El portero de 40 años ha firmado un contrato de 18 meses y llega como agente libre tras expirar su anterior vínculo. El club, 34 veces campeón de la Liga de Primera y ganador de una Copa Libertadores, lo recibió en redes con un breve mensaje: «Bienvenido. Te estamos esperando».

El veterano llega a un club con gran historia que hoy lidera el fútbol local. El equipo lidera el torneo local con 13 puntos de ventaja sobre Universidad Católica. Con este fichaje, Colo-Colo suma experiencia para competir al máximo nivel, y pone fin a los rumores que le vinculaban con varios clubes, incluido el Inter de Miami de la MLS.



