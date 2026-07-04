Vozinha revela los «increíbles» elogios de Lionel Messi tras su heroica actuación contra Argentina

Vozinha regresa a casa como un héroe tras un torneo sobresaliente: detuvo el 78,3 % de los 74 disparos recibidos.

Cabo Verde desafió los pronósticos al clasificar por delante de Uruguay y Arabia Saudí, y luego plantar cara a los campeones en un partido que sus seguidores recordarán.

«Jugamos de tú a tú al campeón del mundo y hasta pudimos ganar; debemos estar muy satisfechos y orgullosos», declaró Vozinha. «Obviamente estamos tristes, no queríamos que nuestra andadura terminara aquí, pero estoy muy agradecido por todo. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a la federación y a los aficionados que hicieron un gran esfuerzo por venir a apoyarnos.

«Ahora toca mirar al futuro, porque nos esperan cosas buenas. Tenemos un grupo fantástico, con mucho talento, y ojalá veamos a estos jugadores brillar en las mejores ligas del mundo».