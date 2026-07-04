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Vozinha revela los «increíbles» elogios de Lionel Messi tras su heroica actuación contra Argentina
Cabo Verde puso a Argentina contra las cuerdas antes de quedar eliminada
Cabo Verde cayó en dieciseisavos ante Argentina, aunque peleó hasta la prórroga. Messi abrió el marcador en el 29, su vigésimo gol en Mundiales, pero Cabo Verde remontó dos veces en el tiempo reglamentario. En el 111, Argentina marcó el 3-2 definitivo.
El héroe del equipo fue el portero Vozinha, que acumuló 18 paradas en cuatro partidos y mantuvo a Cabo Verde en la lucha con sus intervenciones clave.
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La abuelita comparte un emotivo intercambio con Messi
Tras el partido, Vozinha recordó un emotivo momento con Messi que, según él, jamás olvidará. El portero relató: «Me acerqué a Messi. Me abrazó y me dijo: “Eres genial. Tu gente debería estar orgullosa de ti”. Para mí fue increíble. Escuchar eso de Leo significa mucho».
Tras agradecerle, le propuso intercambiar camisetas y Messi aceptó, prometiendo dárselas en los túneles tras la entrevista.
Las estadísticas del torneo consolidan su estatus de héroe
Vozinha regresa a casa como un héroe tras un torneo sobresaliente: detuvo el 78,3 % de los 74 disparos recibidos.
Cabo Verde desafió los pronósticos al clasificar por delante de Uruguay y Arabia Saudí, y luego plantar cara a los campeones en un partido que sus seguidores recordarán.
«Jugamos de tú a tú al campeón del mundo y hasta pudimos ganar; debemos estar muy satisfechos y orgullosos», declaró Vozinha. «Obviamente estamos tristes, no queríamos que nuestra andadura terminara aquí, pero estoy muy agradecido por todo. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a la federación y a los aficionados que hicieron un gran esfuerzo por venir a apoyarnos.
«Ahora toca mirar al futuro, porque nos esperan cosas buenas. Tenemos un grupo fantástico, con mucho talento, y ojalá veamos a estos jugadores brillar en las mejores ligas del mundo».
De agente libre a icono mundial
Tras el sorprendente 0-0 de Cabo Verde ante España en la fase de grupos, Vozinha se convirtió en una de las revelaciones del torneo. Llegó al torneo con unos 50 000 seguidores en Instagram; 24 horas después del empate, ya sumaba casi 14 millones.
Desde entonces su popularidad no ha parado de crecer: hoy supera los 23,8 millones de seguidores, cifra impresionante para un jugador que llegó al torneo como agente libre tras dejar el Chaves de la segunda división lusa.
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