El veterano portero se hizo famoso de la noche a la mañana tras el 0-0 de Cabo Verde ante España en su debut del 15 de junio. Vozinha fue la estrella del partido con siete paradas clave, seis dentro del área.

Tras esa actuación, sus representantes contactaron con el Ceará para negociar su fichaje para lo que resta de Serie B. Jangadeiro, confirmado por Globo, informó que el portero está interesado. Con Daniel Paulista recién nombrado entrenador, la directiva trabaja contrarreloj para cerrar el acuerdo.



