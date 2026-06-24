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¿«Vozinha» cambia de aires? El portero de Cabo Verde interesa a un club de Segunda tras su heroicidad contra España en el Mundial
Una estrella del Mundial interesa al Ceará
El veterano portero se hizo famoso de la noche a la mañana tras el 0-0 de Cabo Verde ante España en su debut del 15 de junio. Vozinha fue la estrella del partido con siete paradas clave, seis dentro del área.
Tras esa actuación, sus representantes contactaron con el Ceará para negociar su fichaje para lo que resta de Serie B. Jangadeiro, confirmado por Globo, informó que el portero está interesado. Con Daniel Paulista recién nombrado entrenador, la directiva trabaja contrarreloj para cerrar el acuerdo.
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Un club brasileño rechaza una oferta de traspaso
A pesar del interés de sus representantes, Ceará ha descartado fichar al portero de 40 años. La directiva prefiere mantener a sus guardametas actuales.
El club, en la parte baja de la Serie B, cree que ya tiene suficientes porteros. Mientras, Vozinha sumó un 2-2 ante Uruguay en el Mundial: intervino poco, pero sus 39 toques y dos despejes mantuvieron a su selección invicta.
Nombre histórico y combinaciones del Grupo H
Antes del Mundial, Vozinha jugaba en el GD Chaves de la segunda división portuguesa, donde disputó 19 partidos la temporada pasada. Su nombre rinde homenaje al lateral brasileño Josimar, figura en México 1986.
Descartado su fichaje por un club brasileño, ahora se centra en la selección. Cabo Verde tiene dos puntos en el Grupo H tras dos empates. Para avanzar a dieciseisavos debe vencer a Arabia Saudí, colista con un punto, en su último partido de la fase de grupos.
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Planes de futuro para Ceará y Cabo Verde
El presidente del Ceará, João Paulo Silva, confirmó que el club ya acordó con cinco nuevos jugadores para la ventana de fichajes que abre el 20 de julio. Mientras tanto, Vozinha se concentra en el clave partido contra Arabia Saudí. Ganar clasificaría a Cabo Verde por primera vez a la fase eliminatoria y podría atraer más pretendientes al experimentado portero.