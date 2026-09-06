La primera derrota de la temporada deja al Al-Nassr atascado en 12 puntos tras cinco partidos, a tres del gran rival Al-Hilal, que mantiene un inicio perfecto con pleno de victorias.

El capitán del club, Ronaldo, lo intentó con una ambiciosa chilena y un disparo raso en la segunda parte que obligó al portero a lucirse para despejar. El tenso encuentro también dejó un momento distendido del astro portugués, cuando fue sorprendido intentando echar un vistazo a unas notas tácticas entregadas a un rival.