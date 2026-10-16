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«Voy a demostrárselo»: Moises Caicedo promete al entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, que asumirá el liderazgo tras regresar de una lesión
De vuelta al grupo
El jugador de 24 años recuperó recientemente su puesto en el once del Chelsea tras un tiempo apartado del equipo. Fue el eje del centro del campo durante la contundente goleada por 5-1 al Bournemouth del sábado, en su primer partido como titular desde que Alonso asumió el mando en Stamford Bridge.
Pese a formar parte del grupo de liderazgo del club en Cobham, Caicedo reconoce que aún tiene un punto débil en su juego. El ecuatoriano está decidido ahora a asumir las responsabilidades que conlleva el brazalete de capitán, consciente de que necesita dar órdenes en voz alta y dirigir activamente a sus compañeros durante los partidos.
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Liderando con el ejemplo
En declaraciones a la web oficial del club, Caicedo explicó sus ambiciones bajo la nueva dirección. «Con Xabi voy a seguir mejorando, seguro, y a demostrarle por qué confía en mí», afirmó.
El centrocampista admitió que comunicarse no le sale de forma natural, un obstáculo que está deseando superar. «Creo que todos los entrenadores me dicen que puedo mejorar a la hora de hablar en el campo, ¿sabes? Porque saben que soy un líder, pero será mejor para mí si empiezo a hablar más con los jugadores», explicó. «Me esfuerzo al máximo, pero no está en mi naturaleza. Así que, cuando no consigo hablar, intento demostrar aún más con mis acciones.
»Aprendes de quienes estuvieron antes, como Thiago Silva. Fue un ejemplo para nosotros. Intentaba ayudarnos en todo momento. Su forma de ejercer de líder aquí fue increíble para todos nosotros.
»Ahora, ser uno de los capitanes es un placer para mí y algo especial para mi familia. Aunque no soy un jugador al que le guste hablar mucho, me gusta dar ejemplo con lo que hago para que los demás puedan verlo».
La pieza que cohesiona el centro del campo de Alonso
El afán de Caicedo por evolucionar encaja a la perfección con la visión de Alonso para su hombre fuerte en el centro del campo. Antes del duelo contra el Bournemouth, el técnico español destacó la entrega del sudamericano y su papel crucial para dar equilibrio al equipo. Alonso considera al centrocampista una pieza fundamental de su planteamiento táctico, aunque el jugador todavía se encuentra en fase de desarrollo.
El entrenador del Chelsea dejó claro que la capacidad de trabajo de Caicedo eleva el nivel de toda la plantilla. «Todos estamos más contentos cuando vemos a Moi en el campo», señaló Alonso. «Todo el mundo quiere a Moi por lo generoso que es con su esfuerzo, por lo mucho que ayuda a cada uno de sus compañeros y por lo importante que es».
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El espectáculo se va de gira
El Chelsea afrontará el sábado su primer desplazamiento fuera de la capital esta temporada, cuando viaje a Merseyside. Los hombres de Alonso se medirán al Everton en el Hill Dickinson Stadium, en una nueva prueba para una plantilla que sigue evolucionando.
Se espera que Caicedo marque el ritmo y demuestre su creciente capacidad de liderazgo en un ambiente que promete ser hostil. Una actuación dominante a domicilio sería la mejor declaración de intenciones tanto del jugador como de su entrenador.
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