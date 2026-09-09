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«¡Votaría por él 100 veces!»: Zinedine Zidane hace una declaración definitiva sobre el GOAT al respaldar a Lionel Messi para el Balón de Oro de 2026
El icono argentino recibe una nominación
Messi se aseguró un puesto en la lista de finalistas del Balón de Oro de 2026 tras una extraordinaria campaña 2025-26 tanto con su club como con su selección. El delantero, de 39 años, firmó 45 goles y 30 asistencias en 49 partidos para llevar al Inter Miami al título de la MLS antes de marcar ocho goles para guiar a Argentina a la final del Mundial de 2026. Ese brillo sostenido subraya cómo la influencia del capitán talismánico sigue sin tener rival en la escena mundial.
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Una leyenda francesa elogia la longevidad
Zidane cree que el gran público del fútbol a menudo pasa por alto la enorme dificultad que supone mantener niveles de rendimiento de élite en el ocaso de una carrera profesional. En una defensa sin reservas de los méritos de la superestrella para el mayor galardón individual del fútbol, el exentrenador del Madrid dijo, tal y como recoge Marca: "Votaría a Messi 100 veces. Creo que la gente realmente no entiende lo increíble que es seguir estando entre los mejores jugadores del mundo con 39 años".
Zidane zanja un debate histórico
La imponente producción de Messi a lo largo de un año es vista ampliamente como de mucho mayor peso que la de sus compañeros nominados. Al respaldar al icono de Argentina para que conquiste otro Balón de Oro y cerrar con firmeza el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos en el fútbol, Zidane añadió: «No me sorprendería si Messi ganara el premio. Si alguien todavía tiene dudas sobre el debate del GOAT, sinceramente, esa persona no pertenece a la sociedad del fútbol».
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La gala del Balón espera al ganador
El ganador del Balón de Oro 2026 será desvelado oficialmente durante una brillante ceremonia en Londres el 26 de octubre. La prestigiosa 70.ª edición representa un hito histórico, ya que la gala se celebra fuera de París por primera vez. El mundo del fútbol espera ahora para ver si las decisivas heroicidades de Messi en los frentes global y doméstico lo llevarán de nuevo al podio.
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