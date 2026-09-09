La imponente producción de Messi a lo largo de un año es vista ampliamente como de mucho mayor peso que la de sus compañeros nominados. Al respaldar al icono de Argentina para que conquiste otro Balón de Oro y cerrar con firmeza el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos en el fútbol, Zidane añadió: «No me sorprendería si Messi ganara el premio. Si alguien todavía tiene dudas sobre el debate del GOAT, sinceramente, esa persona no pertenece a la sociedad del fútbol».