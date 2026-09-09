ZUMA Press Wire
Traducido por
«¡Votaría por él 100 veces!»: Zinedine Zidane hace una afirmación definitiva sobre el GOAT al apoyar a Lionel Messi para el Balón de Oro 2026
El icono argentino recibe una nominación
Messi se aseguró su lugar en la lista de finalistas del Balón de Oro 2026 tras una notable campaña 2025-26 tanto con su club como con su selección. El delantero de 39 años acumuló 45 goles y 30 asistencias en 49 apariciones para impulsar al Inter Miami al título de la MLS antes de marcar ocho goles para guiar a Argentina hasta la final del Mundial 2026. Ese brillo sostenido subraya cómo la influencia del capitán talismánico sigue sin tener rival en la escena mundial.
- ZUMA Press Wire
Una leyenda francesa elogia la longevidad
Zidane cree que el público futbolístico en general a menudo pasa por alto la enorme dificultad de mantener un rendimiento de élite en el ocaso de una carrera profesional. En una defensa sin reservas de los méritos de la superestrella para el máximo galardón individual del fútbol, el exentrenador del Madrid dijo, tal y como recoge Marca: «Votaría a Messi 100 veces. Creo que la gente de verdad no entiende lo increíble que es seguir estando entre los mejores jugadores del mundo con 39 años».
Zidane zanja un debate histórico
La imponente producción de Messi a lo largo de un año es vista ampliamente como de mucho más peso que la de sus compañeros nominados. Al respaldar al icono argentino para que recoja otro Balón de Oro, mientras cierra con firmeza el debate en torno al mejor futbolista de todos los tiempos, Zidane añadió: «No me sorprendería que Messi ganara el premio. Si alguien todavía tiene dudas sobre el debate del GOAT, sinceramente, esa persona no pertenece a la sociedad del fútbol».
- getty
La gala del Balón espera al ganador
El ganador del Balón de Oro de 2026 será desvelado oficialmente durante una brillante ceremonia en Londres el 26 de octubre. La prestigiosa 70.ª edición representa un hito histórico, ya que la gala se celebrará fuera de París por primera vez. El mundo del fútbol espera ahora para ver si las decisivas heroicidades de Messi en la escena global y nacional le devolverán al podio.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias