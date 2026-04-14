Según Sky Sport, Maza ha llamado la atención de Pep Guardiola, técnico del City. Otros clubes de la Premier League también siguen al jugador de 20 años.
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¿Volverá Pep Guardiola a dar un golpe de efecto en la Bundesliga? El Bayer Leverkusen teme una oferta del Manchester City por uno de sus internacionales
Una ventaja para los Skyblues en el posible fichaje de Maza: el jugador, representado por la misma agencia que Omar Marmoush, podría llegar al City tras su paso por el Frankfurt.
En los últimos años Guardiola ha golpeado fuerte en la Bundesliga: en 2023 fichó a Josko Gvardiol del RB Leipzig por 90 millones, y un año antes se llevó a Erling Haaland del BVB.
Ahora, el club busca refuerzos para el centro del campo porque Bernardo Silva se irá; su contrato no se renovará.
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El Bayer Leverkusen apuesta por Ibrahim Maza a largo plazo: ¿también el Atlético y el Milan están interesados?
Maza fichó por el Leverkusen el verano pasado procedente del Hertha BSC, de la segunda división, por doce millones de euros. En el Bayer, este centrocampista ofensivo se consolidó pronto como titular y se hizo indispensable. Ha marcado cinco goles y dado seis asistencias en 38 partidos con el Werkself.
Su contrato con el Bayer vence en 2030; aunque existen ofertas millonarias de Inglaterra, en Renania quieren retener al internacional argelino. El director deportivo, Simon Rolfes, lo dejó claro en «Doppelpass»: «Con Ibo Maza, que crecerá mucho en los próximos años, no necesitamos a Julian Brandt».
En las últimas semanas se vinculó a Maza con el AC Milan y el Atlético de Madrid, pero Leverkusen solo consideraría su salida por ofertas superiores a 45 millones de euros.
Ibrahim Maza quiere causar sensación con Argelia en el Mundial
En el Mundial de este verano, Maza podría seguir aumentando su valor. Este berlinés de nacimiento jugó con la selección alemana desde la categoría sub-18 hasta la sub-20, pero luego se pasó a la federación argelina. Su padre es originario de ese país norteafricano, mientras que su madre es vietnamita.
Debutó con Argelia en octubre de 2024 y, tras brillar en la Copa Africana de Naciones, se erigió en la gran esperanza argelina para el Mundial. En la fase de grupos se medirá a la vigente campeona, Argentina, a la potente Austria y a Jordania.
- AFP
Ibrahim Maza: sus estadísticas esta temporada
Partidos
38
Goles
5 asistencias
Asistencias
6
Tarjetas amarillas
3