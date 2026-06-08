Nunca se esperó que fuera fácil para la selección femenina de Estados Unidos en Brasil; ese era el punto.

Ante sus rivales olímpicas y un ruidoso público de más de 31 000 aficionados en São Paulo, el equipo femenino de Estados Unidos afrontó la prueba que Emma Hayes buscaba en esta gira de junio. Sin embargo, el marcador no fue el esperado. Sophia Wilson dio un inicio de ensueño al anotar a los dos minutos, convirtiéndose en la novena madre en marcar con la selección, pero Brasil respondió de inmediato. Los tantos en los minutos 11 y 14 otorgaron a las anfitrionas una ventaja de 2-1 que ya no cedieron, logrando su segunda victoria seguida sobre EE. UU. y la quinta en la historia.

Aun así, hubo aspectos positivos para Estados Unidos: la presión inicial fue alentadora, Wilson mostró peligro en su regreso tras la maternidad y Trinity Rodman también fue titular. Sin embargo, el centro del campo pareció descoordinado y la defensa, integrada por Tierna Davidson, Emily Sonnett, Emily Fox y Gisele Thompson, sufrió ante la incisiva delantera local.

La vuelta de Mallory Swanson, que no jugó, se gestiona con calma tras su baja por maternidad, al igual que la de Rodman, quien sufrió una lesión y fue sustituida.

Además, Rodman se retiró lesionado poco después de recibir una tarjeta amarilla. Hayes no dio detalles y, al ser consultada sobre posibles cambios para el segundo partido del martes, se mantuvo vaga.

«No voy a hablar de los cambios para mañana, pero lo que sí diré es que no importa cuánto te prepares para ciertas cosas, simplemente no lo sabes hasta que estás en el partido», afirmó Hayes.

Las condiciones del terreno complicaron el juego, con jugadoras resbalando constantemente, aunque Hayes rechazó usarlo como excusa.

«No quiero centrarme en cosas que no puedo controlar», afirmó Hayes. «¿Vi a muchas jugadoras resbalarse? Sí, pero no me voy a fijar en eso porque no puedo controlarlo».

En cambio, Hayes lo tomó como una lección.

«Cuando juegas contra Brasil, debes aceptar que es un partido de alto nivel. Brasil aprovechó sus oportunidades y en la primera parte nos complicó mucho; eso es una gran lección para mi equipo», añadió.

El martes se volverán a ver las caras en el Neo Química Arena de São Paulo. Hayes podría cambiar la pareja de centrales, reordenar el centro del campo o probar otra portera. La clave será si EE. UU. aguanta mejor la presión brasileña y si el regreso de Swanson permite ver de nuevo al trío «Triple Espresso».

GOAL presenta cinco claves para el segundo partido del martes contra Brasil...