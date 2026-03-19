¿Volverá Jürgen Klopp al Liverpool? El legendario entrenador no «pondrá en peligro su legado» para salvar a los Reds, afirma un exdelantero de Anfield

Stan Collymore, otro exdelantero del Liverpool como Heskey, es otro de los que duda de que se cierre un acuerdo con Klopp en 2026. Anteriormente, había comentado a GOAL qué tendría que suceder para que se produjera ese reencuentro: «A menos que, en verano, Jurgen Klopp dijera: “Vuelvo al fútbol y el Liverpool es el único club para mí”, lo que sin duda llamaría la atención de la directiva del Liverpool. Si dijera: “Vuelvo, pero quiero un nuevo reto”, no creo que la jerarquía del Liverpool fuera a ir a por él. Creo que le darían a Arne Slot la oportunidad de hacerlo bien, porque ha ganado la liga en su primera temporada».

Aunque a Heskey y Collymore no les convence la idea de un regreso emotivo de Klopp, otro exjugador de los Reds —el héroe de culto Gary McAllister— ha declarado a GOAL: «Nunca se puede decir nunca en cosas así. Cuando le vi al frente del Dortmund, la conexión con el Muro Amarillo y cómo Dortmund es una gran ciudad industrial, él era el hombre ideal para ese tipo de trabajo: la ciudad en la que estaba, los aficionados para los que trabajaba y a los que intentaba complacer. Luego pasan los años y llega al Liverpool y, de nuevo, es la tormenta perfecta. Una vez más, para mí, tenemos a un líder carismático, alguien con una personalidad arrolladora, que siente lo mismo que la Kop. De nuevo, muy similar al Muro Amarillo de Dortmund.

«Para mí, siempre es muy difícil volver a un lugar donde has tenido un éxito increíble. Pero nunca se puede decir nunca. Es un juego de locos y se está volviendo cada vez más loco mientras hablamos. Pero, en mi opinión, creo que el fútbol en general echa de menos a Jürgen Klopp.

«Obviamente, ahora tiene la oportunidad de pasar más tiempo con la familia y esas cosas, porque ya sabes lo exigente que es el trabajo de entrenador. Así que supongo que el puesto que ocupa ahora le da más tiempo para estar con la familia. Pero a la gente que se dedica al fútbol le encanta estar sobre el césped en un campo de entrenamiento. Me gustaría verlo de vuelta, sea donde sea, porque creo que el fútbol en general le ha echado de menos».