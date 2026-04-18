Tras dos temporadas sin títulos, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, considera cambios drásticos. Según el diario portugués «Record», José Mourinho es uno de los candidatos para sustituir al actual cuerpo técnico.

El “Special One” ya dirigió al club entre 2010 y 2013, rompiendo el dominio del Barcelona y conquistando una Liga récord y la Copa del Rey. Aunque su salida fue conflictiva, su relación con Pérez se mantiene respetuosa y se planea una reunión para evaluar su regreso.