¿Volverá el VfB Stuttgart a intentar ficharlo? Al parecer, el Real Madrid quiere vender al delantero

Garcia no es titular en el Real Madrid por la fuerte competencia en la delantera, pero juega con regularidad y tiene mercado, incluida la Bundesliga.

El pasado invierno, el jugador de 22 años fue el candidato preferido del VfB Stuttgart, que ya mantuvo conversaciones con el club suabo. Aunque no se cerró el acuerdo, el interés del VfB persiste. Recientemente también se ha relacionado al Eintracht de Fráncfort con García.

Además, el Stuttgart ya disfruta de un talento madridista: Chema Andrés, quien llegó el pasado verano y brilló en la primera parte de la temporada. Ahora, el centrocampista de 20 años alterna la titularidad con la función de revulsivo, mientras el Real Madrid mantiene una opción de recompra.