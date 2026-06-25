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¿Volverá Darwin Núñez a aportar el factor sorpresa al Liverpool? La leyenda de los Reds, John Barnes, explica lo que Andoni Iraola necesita de su primer verano y su primera ventana de fichajes en Anfield
Por qué Núñez puede marcharse del Al-Hilal, equipo de la Liga Profesional de Arabia Saudí
Cuando Jürgen Klopp imponía su «fútbol heavy metal», que le dio la Premier League y la Liga de Campeones, el enigmático delantero sudamericano Núñez llegó procedente del Benfica en 2022 por 64 millones de libras (84 millones de dólares).
Marcó 40 goles en 143 partidos, pero nunca convenció del todo y se convirtió más en un héroe de culto que en un favorito de la afición. En el mercado de verano de 2025 fichó por un club de Oriente Medio para jugar junto a Cristiano Ronaldo.
Sin embargo, las restricciones a extranjeros le han dejado fuera de la plantilla del Al-Hilal en la liga saudí, por lo que busca nuevo equipo y podría regresar a Inglaterra.
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¿Renovar a Núñez? La estrategia del Liverpool para el mercado de fichajes de verano
Al preguntarle si el jugador de 26 años aún podría tener un papel en Anfield, el icono de los Reds, Barnes —en el marco de su colaboración con viagogo y su campaña «World Cuts»— declaró a GOAL: «No, si Iraola no quiere jugar así. Si dice: “Quiero jugar así”, entonces Darwin Núñez encajaría. Pero si prefiere un juego ordenado, Núñez no debería volver.
No se trata de Jürgen Klopp: si él siguiera, tal vez lo querría de vuelta. Pero se fue con Klopp, así que desconozco su situación.
Con el nuevo entrenador, sea cual sea su estilo —rápido, lento, caótico o ordenado— debemos apoyarle. No podemos vivir del legado de Klopp.
Mo Salah se equivocó al decir que hay cosas no negociables; debemos darle una oportunidad al entrenador, sea cual sea su estilo, y respaldarlo.
Mikel Arteta quedó octavo en su primer año, octavo en el segundo y quinto en el tercero, y lo respaldaron. Ya se ve el resultado. No son los propietarios ni los directores ejecutivos quienes despiden a los entrenadores, sino los aficionados. Los seguidores perdieron la fe en Arne Slot, así que se tomó la decisión.
Si Iraola pierde dos o tres partidos en el primer mes, ¿también lo echaremos? Pasó con David Moyes en el Manchester United: llegó, no replicó a Ferguson y lo despidieron. Luego con Louis van Gaal y después con José Mourinho: siempre comparando al nuevo con el pasado.
Si nos aferramos al legado de Klopp, nunca encontraremos un técnico que llegue y tenga éxito. Hay que olvidarse de eso. Sea quien sea el entrenador, lo apoyaremos sea cual sea su estilo: lento, rápido, heavy metal o caos. Él toma las decisiones, no el pasado».
Fichajes: ¿Cuántos nuevos jugadores necesita el Liverpool?
Liverpool ha visto marchar a Mohamed Salah, Ibrahima Konaté y Andy Robertson como agentes libres. Barnes, preguntado sobre las necesidades del equipo, respondió: «Cuando llegó Arne Slot fichamos a Chiesa y Endo, que apenas jugaron, y ganamos la liga. ¿Es la solución fichar?
Fichamos a cuatro por 400 millones y no funcionó. ¿Es la solución fichar? Tenemos buenos jugadores. Si necesitamos un central, fichamos un central.
No creo que fichar sea la solución. Si llega Diomande, ¿qué pasa con Ngumoha? Lo mandamos atrás.
«En mi opinión ya tenemos suficientes jugadores; si el entrenador quiere más y pueden ser mejores, perfecto, pero confío en los que tenemos y en el entrenador, así que debemos seguir adelante».
Queda por ver quién llegará y si Núñez —ahora con trenzas en el Mundial 2026— seguirá en los planes.
Mucho talento en el Mundial de 2026
Para celebrar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y conectar a los aficionados con la cultura y las leyendas del torneo, viagogo —el mercado global de entradas— lanza «World Cuts», una experiencia gratuita en una peluquería que recrea los peinados más icónicos del fútbol.
La experiencia gratuita de dos días tuvo lugar en la barbería Ruffians Barber Shop de Shoreditch, donde los aficionados podían elegir a su héroe futbolístico y salir con un look legendario inspirado en el torneo.
Para celebrarlo, el superaficionado del Manchester United, United Strand (Frank Ilett), acabó su maratón de crecimiento capilar y se hizo tres peinados icónicos: los rizos de Carlos Valderrama, la cresta de David Beckham y el mullet de Chris Waddle.