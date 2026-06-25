¿Volverá Darwin Núñez a aportar el factor sorpresa al Liverpool? La leyenda de los Reds, John Barnes, explica lo que Andoni Iraola necesita de su primer verano y su primera ventana de fichajes en Anfield

Al preguntarle si el jugador de 26 años aún podría tener un papel en Anfield, el icono de los Reds, Barnes —en el marco de su colaboración con viagogo y su campaña «World Cuts»— declaró a GOAL: «No, si Iraola no quiere jugar así. Si dice: “Quiero jugar así”, entonces Darwin Núñez encajaría. Pero si prefiere un juego ordenado, Núñez no debería volver.

No se trata de Jürgen Klopp: si él siguiera, tal vez lo querría de vuelta. Pero se fue con Klopp, así que desconozco su situación.

Con el nuevo entrenador, sea cual sea su estilo —rápido, lento, caótico o ordenado— debemos apoyarle. No podemos vivir del legado de Klopp.

Mo Salah se equivocó al decir que hay cosas no negociables; debemos darle una oportunidad al entrenador, sea cual sea su estilo, y respaldarlo.

Mikel Arteta quedó octavo en su primer año, octavo en el segundo y quinto en el tercero, y lo respaldaron. Ya se ve el resultado. No son los propietarios ni los directores ejecutivos quienes despiden a los entrenadores, sino los aficionados. Los seguidores perdieron la fe en Arne Slot, así que se tomó la decisión.

Si Iraola pierde dos o tres partidos en el primer mes, ¿también lo echaremos? Pasó con David Moyes en el Manchester United: llegó, no replicó a Ferguson y lo despidieron. Luego con Louis van Gaal y después con José Mourinho: siempre comparando al nuevo con el pasado.

Si nos aferramos al legado de Klopp, nunca encontraremos un técnico que llegue y tenga éxito. Hay que olvidarse de eso. Sea quien sea el entrenador, lo apoyaremos sea cual sea su estilo: lento, rápido, heavy metal o caos. Él toma las decisiones, no el pasado».