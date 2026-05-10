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Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025Getty/GOAL
Moataz Elgammal

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¿Volverá Cristiano Ronaldo Jr. al Real Madrid? Se revelan sus planes inmediatos, ya que CR7 espera que su hijo se convierta en su compañero de equipo en el Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudí

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Cristiano Ronaldo Jr. brilló en una reciente sesión de entrenamiento con el filial del Real Madrid, pero no regresará a España para la temporada 2026-27. En cambio, podría unirse al primer equipo del Al-Nassr en la pretemporada, manteniendo vivo en Arabia Saudí el sueño de su padre de jugar juntos.

  • El Real Madrid descarta el fichaje

    Según O JOGO, Ronaldo Jr. no seguirá en Madrid pese a impresionar en una semana de entrenamientos con el juvenil en marzo. Una fuente del club confirmó que, aunque mostraron satisfacción y profesionalismo, aún no hay planes de ficharlo. Sin embargo, por el momento, el Real Madrid aún no tiene previsto ficharlo». Un futuro fichaje sigue siendo posible.

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  • Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025Getty

    Los grandes clubes europeos se interesan por el joven

    Aunque el Real Madrid ha enfriado su interés inmediato, el mercado sigue de cerca la evolución del internacional juvenil portugués. El extremo, que recientemente marcó su primer gol con la sub-16 de Portugal, interesa a varios grandes de Europa. Esta semana se le ha relacionado con París Saint-Germain, Bayern de Múnich, Manchester United y Juventus. Aunque prefiere jugar en Europa, podría quedarse en Oriente Medio.

  • Se prevé la incorporación de Al-Nassr a la pretemporada

    Ante el retraso de su traspaso a Europa, crece la posibilidad de que el joven se consolide en su club actual. Según la prensa saudí, podría unirse al primer equipo del Al-Nassr en la próxima pretemporada. Bajo la tutela de Jorge Jesús, la medida busca acelerar su crecimiento. Este paso acerca al cinco veces Balón de Oro, de 41 años, a su anhelo de jugar un partido oficial con su hijo.

  • Cristiano Ronaldo Jr(C)Getty Images

    ¿Qué le depara el futuro a Ronaldo Jr.?

    A pocos días de cumplir 16 años, el joven se prepara para avanzar en su carrera. Ya sea jugando con el primer equipo del Al-Nassr o fichando por un club europeo, todos seguirán de cerca su evolución.

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