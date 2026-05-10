¿Volverá Cristiano Ronaldo Jr. al Real Madrid? Se revelan sus planes inmediatos, ya que CR7 espera que su hijo se convierta en su compañero de equipo en el Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudí

Ante el retraso de su traspaso a Europa, crece la posibilidad de que el joven se consolide en su club actual. Según la prensa saudí, podría unirse al primer equipo del Al-Nassr en la próxima pretemporada. Bajo la tutela de Jorge Jesús, la medida busca acelerar su crecimiento. Este paso acerca al cinco veces Balón de Oro, de 41 años, a su anhelo de jugar un partido oficial con su hijo.