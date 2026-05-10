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¿Volverá Cristiano Ronaldo Jr. al Real Madrid? Se revelan sus planes inmediatos, ya que CR7 espera que su hijo se convierta en su compañero de equipo en el Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudí
El Real Madrid descarta el fichaje
Según O JOGO, Ronaldo Jr. no seguirá en Madrid pese a impresionar en una semana de entrenamientos con el juvenil en marzo. Una fuente del club confirmó que, aunque mostraron satisfacción y profesionalismo, aún no hay planes de ficharlo. Sin embargo, por el momento, el Real Madrid aún no tiene previsto ficharlo». Un futuro fichaje sigue siendo posible.
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Los grandes clubes europeos se interesan por el joven
Aunque el Real Madrid ha enfriado su interés inmediato, el mercado sigue de cerca la evolución del internacional juvenil portugués. El extremo, que recientemente marcó su primer gol con la sub-16 de Portugal, interesa a varios grandes de Europa. Esta semana se le ha relacionado con París Saint-Germain, Bayern de Múnich, Manchester United y Juventus. Aunque prefiere jugar en Europa, podría quedarse en Oriente Medio.
Se prevé la incorporación de Al-Nassr a la pretemporada
Ante el retraso de su traspaso a Europa, crece la posibilidad de que el joven se consolide en su club actual. Según la prensa saudí, podría unirse al primer equipo del Al-Nassr en la próxima pretemporada. Bajo la tutela de Jorge Jesús, la medida busca acelerar su crecimiento. Este paso acerca al cinco veces Balón de Oro, de 41 años, a su anhelo de jugar un partido oficial con su hijo.
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¿Qué le depara el futuro a Ronaldo Jr.?
A pocos días de cumplir 16 años, el joven se prepara para avanzar en su carrera. Ya sea jugando con el primer equipo del Al-Nassr o fichando por un club europeo, todos seguirán de cerca su evolución.