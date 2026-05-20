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¿Volverá Ansu Fati al Barcelona? Ya se conoce la postura del campeón de La Liga sobre la reincorporación de la estrella cedida al Mónaco
La redención en el Principado
La apuesta le ha salido bien a Fati. Después de más de dos años luchando por recuperar su forma física y nivel, el extremo ha relanzado su carrera en la Ligue 1 tras llegar cedido al Mónaco. Tras una etapa complicada en el Brighton, donde no se hizo con un puesto fijo, Fati fichó por el Mónaco y por fin ha vuelto a parecer el jugador que en su día lució la emblemática camiseta con el número 10 del Barcelona.
Bajo la dirección de Adi Hutter y, más tarde, de Sébastien Pocognoli, el internacional español ha marcado 12 goles en 30 partidos en todas las competiciones. Aunque no siempre ha sido titular, su fulgurante inicio de temporada y su puntería, incluso saliendo desde el banquillo, demuestran que su talento sigue intacto pese a sus anteriores lesiones.
- AFP
Ganas de volver al Camp Nou
Fati, recuperado, quiere volver a Barcelona. Sabe que hay vacantes en la delantera tras la salida de Lewandowski y la difícil llegada de Rashford. Se ve listo para liderar el ataque culé.
Informe indican que está dispuesto a rechazar al Mónaco para forzar su regreso. El club monegasco podría ejercer una opción de compra de 11 millones de euros, pero aún debe cubrir su alto salario. Fati, quien emergió como una sensación adolescente en el Barça, tiene claro que su futuro está en el Camp Nou.
La realidad financiera del Barcelona
A pesar de los deseos de Fati, la directiva del Barcelona tiene otra idea. El jugador cree que puede volver, pero los directivos ya piensan en venderlo. Su prioridad es equilibrar las cuentas y bajar la masa salarial para fichar en verano.
Su traspaso al Mónaco aportaría dinero fresco y, sobre todo, liberaría unos 12 millones anuales de masa salarial, vital para cumplir con las restricciones de La Liga. Así, la salida de Fati se ve más como una necesidad económica que como una pérdida deportiva, lo que prácticamente descarta su regreso.
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El final del camino
Según Sport, el Barcelona no contempla la vuelta de Fati al primer equipo para la próxima temporada. Su única opción es salir para aliviar las finanzas del club. Es un golpe duro para un jugador que disputó 123 partidos, marcó 29 goles y contribuyó a dos títulos de La Liga. El joven que alguna vez se presentó como sucesor de Lionel Messi ya no es necesario.