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«Volverá a marcar»: a la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic le dicen que su sequía goleadora es «normal», mientras que un compañero del AC Milan confía en que el delantero estadounidense rompa su racha de 14 partidos sin marcar, tanto con el club como con la selección
Loftus-Cheek sale en defensa de la estrella estadounidense
Ruben Loftus-Cheek ha salido en defensa de su compañero de toda la vida, Pulisic, ahora que el internacional estadounidense atraviesa una mala racha. Los dos jugadores, que ya compartieron vestuario en el Chelsea antes de reunirse de nuevo en San Siro, han sido pilares fundamentales del ataque rossonero durante el último año.
En declaraciones a Sportmediaset, Loftus-Cheek insistió en que el actual bajón de Pulisic no es más que una fase temporal por la que pasan todos los grandes jugadores. «Es normal pasar por momentos difíciles de vez en cuando, estoy seguro de que volverá a marcar. Y, en cualquier caso, trabaja duro por el equipo, vuelve atrás para defender; incluso sin goles, nos aporta mucho», explicó el centrocampista inglés.
Recuperación tras una lesión inusual
Mientras Pulisic lucha por recuperar su mejor forma sobre el terreno de juego, Loftus-Cheek ha tenido que lidiar con sus propias frustraciones desde la banda. El exinternacional inglés se ha visto obligado a seguir los partidos desde la grada últimamente tras sufrir una fractura de mandíbula, una lesión fortuita que interrumpió su ritmo en el centro del campo del Milan.
Sin embargo, la naturaleza de la lesión ha permitido al potente centrocampista mantener su nivel físico. A diferencia de los problemas musculares que han plagado su carrera en el pasado, la fractura de mandíbula no requirió un proceso de rehabilitación restrictivo, lo que significa que Loftus-Cheek ha podido continuar con el trabajo físico y aspira a terminar la temporada con fuerza.
Planes de futuro en San Siro
Más allá de las preocupaciones inmediatas sobre el terreno de juego, Loftus-Cheek ya tiene la mirada puesta en su futuro a largo plazo con el gigante italiano. Tras haber encontrado un nuevo impulso en la Serie A tras abandonar la Premier League, el jugador de 30 años está deseando resolver su situación contractual en los próximos meses.
El centrocampista confirmó su cariño por su entorno actual y dejó entrever posibles conversaciones sobre una renovación. «Tengo contrato hasta finales de 2027, creo que lo discutiremos con el club en verano. Me encanta el AC Milan y Milán, pero ahora estoy centrado en el final de la temporada», afirmó Loftus-Cheek con claridad.
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El sprint final del Milan en la temporada
Ahora que la lucha por el Scudetto y la clasificación europea llegan a su punto álgido, el Milan necesita que tanto Loftus-Cheek como Pulisic estén en plena forma. El esfuerzo defensivo del estadounidense le ha valido el aprecio del cuerpo técnico, pero los rossoneri estarán ansiosos por que marque goles ahora que se entra en la recta final.
El regreso de Loftus-Cheek a la convocatoria supondrá un importante impulso para un centro del campo que ha echado en falta su verticalidad y su presencia física. Mientras el club se prepara para un verano repleto de negociaciones, el rendimiento de su mediático dúo procedente del Chelsea probablemente marcará el estado de ánimo de cara al mercado de fichajes.